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如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣農委會令南投集集業者移除

農委會指出，由於此草種具高度散布及蔓延風險，已被列入雜草類有害生物清單；栽種此外來入侵種為不合法行為，倘不立即移除，對國土保育亦將造成難以回復影響；已函請南投縣政府儘速依法裁處，並令業者儘快移除。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/22 18:05
南投縣等部分縣市有業者種植粉黛亂子草，收費供遊客進入拍照參觀，成為熱門景點；南投縣政府表示，農委會防檢局將粉黛亂子草增列至雜草類有害生物清...

南投縣等部分縣市有業者種植粉黛亂子草，收費供遊客進入拍照參觀，成為熱門景點；南投縣政府表示，農委會防檢局將粉黛亂子草增列至雜草類有害生物清...

更新時間: 2021-08-22 18:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）南投集集有業者栽種粉黛亂子草，一片粉紅夢幻景色吸引民眾打卡；農委會今天(22日) 表示，粉黛亂子草屬外來入侵草種已被列入雜草類有害生物清單不符土地使用規定已令業者儘快移除

如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣農委會令南投集集業者移除

圖/農委會

中央社報導，南投縣集集鎮有業者栽種粉黛亂子草，吸引不少民眾前往打卡拍照。行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，粉黛亂子草屬外來入侵種草類，既非農糧作物品項且作為田園景觀亦非屬農業使用範圍不符合土地使用管制規定

農委會指出，由於此草種具高度散布及蔓延風險，已被列入雜草類有害生物清單；栽種此外來入侵種為不合法行為，倘不立即移除，對國土保育亦將造成難以回復影響；已函請南投縣政府儘速依法裁處，並令業者儘快移除。

農委會進一步說明，業者違法栽植行為除請南投縣政府依據「外來入侵種管理行動計畫」立即執行查處及移除作業外，針對違反土地使用管制規定部分，亦請縣府依據區域計畫法第21條規定進行違規使用裁處，又因外來入侵種對本土生態具高度威脅性，屬情節重大違規使用行為，適用最高新台幣30萬元罰鍰；倘業者未能配合，亦應按次處罰。

農委會表示，基於捍衛本土生態環境及生物多樣性，以及國土保育責任，面對業者為求私利、罔顧公益，絕對堅持嚴懲，以杜絕違法行為。

農委會19日在官方臉書PO文, 特別提醒:

不可自國外輸入的外來入侵種 粉黛亂子草

PO文介紹，粉黛亂子草型態和芒草相似，夏天開始生長，全株綠色，頂端呈現拱形，葉片纖細。花期為9-11月，開花的時候以綠葉為底，粉紫色花穗像髮絲一樣從基部長出。有業者種植粉黛亂子草，整片淡粉色的景緻吸引不少人前往拍照留念，但其實這種植物因為生長力強、耐多種環境逆境（土壤貧瘠、乾旱、潮溼等），被判定為具有高入侵風險。

防檢局將增列粉黛亂子草至「中華民國輸入植物或植物產品」乙、十、雜草類有害生物清單中，依據植物防疫檢疫法，不得自國外輸入。目前正在辦理法制程序中。

通報機制：

若有發現粉黛亂子草栽種或散布蔓延，請通報土地管理機關（單位）依本會『外來入侵種管理行動計畫』執行查處及移除等作業，並辦理後續監測及防除等事宜。
南投縣
集集鎮
粉黛亂子草
外來
入侵
本土生態

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