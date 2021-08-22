如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣農委會令南投集集業者移除

南投縣等部分縣市有業者種植粉黛亂子草，收費供遊客進入拍照參觀，成為熱門景點；南投縣政府表示，農委會防檢局將粉黛亂子草增列至雜草類有害生物清... 南投縣等部分縣市有業者種植粉黛亂子草，收費供遊客進入拍照參觀，成為熱門景點；南投縣政府表示，農委會防檢局將粉黛亂子草增列至雜草類有害生物清單，將配合中央防疫規定，輔導業者近期盡量移除。（民眾提 供） 中央社

更新時間: 2021-08-22 18:50

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）南投集集有業者栽種粉黛亂子草，一片粉紅夢幻景色吸引民眾打卡；農委會今天(22日) 表示，粉黛亂子草屬外來入侵草種，已被列入雜草類有害生物清單，不符土地使用規定，已令業者儘快移除。

圖/農委會

中央社報導，南投縣集集鎮有業者栽種粉黛亂子草，吸引不少民眾前往打卡拍照。行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，粉黛亂子草屬外來入侵種草類，既非農糧作物品項，且作為田園景觀亦非屬農業使用範圍，不符合土地使用管制規定。

農委會指出，由於此草種具高度散布及蔓延風險，已被列入雜草類有害生物清單；栽種此外來入侵種為不合法行為，倘不立即移除，對國土保育亦將造成難以回復影響；已函請南投縣政府儘速依法裁處，並令業者儘快移除。

農委會進一步說明，業者違法栽植行為除請南投縣政府依據「外來入侵種管理行動計畫」立即執行查處及移除作業外，針對違反土地使用管制規定部分，亦請縣府依據區域計畫法第21條規定進行違規使用裁處，又因外來入侵種對本土生態具高度威脅性，屬情節重大違規使用行為，適用最高新台幣30萬元罰鍰；倘業者未能配合，亦應按次處罰。

農委會表示，基於捍衛本土生態環境及生物多樣性，以及國土保育責任，面對業者為求私利、罔顧公益，絕對堅持嚴懲，以杜絕違法行為。

農委會19日在官方臉書PO文, 特別提醒:

【不可自國外輸入的外來入侵種 粉黛亂子草】



PO文介紹，粉黛亂子草型態和芒草相似，夏天開始生長，全株綠色，頂端呈現拱形，葉片纖細。花期為9-11月，開花的時候以綠葉為底，粉紫色花穗像髮絲一樣從基部長出。有業者種植粉黛亂子草，整片淡粉色的景緻吸引不少人前往拍照留念，但其實這種植物因為生長力強、耐多種環境逆境（土壤貧瘠、乾旱、潮溼等），被判定為具有高入侵風險。



防檢局將增列粉黛亂子草至「中華民國輸入植物或植物產品」乙、十、雜草類有害生物清單中，依據植物防疫檢疫法，不得自國外輸入。目前正在辦理法制程序中。

通報機制：

若有發現粉黛亂子草栽種或散布蔓延，請通報土地管理機關（單位）依本會『外來入侵種管理行動計畫』執行查處及移除等作業，並辦理後續監測及防除等事宜。