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【足跡公布】台灣雲林縣62天零確診破功•8/22新增1本土個案　快篩站23日下午啟用

雲林縣衛生局表示，針對這名外籍看護確診，縣府目前匡列居家隔離22人，需自我健康管理11人及自我健康監測75人。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/22 17:34
【足跡公布】台灣雲林縣62天零確診破功•8/22新增1本土個案　快篩站23日下午啟用

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）雲林縣今天(22日) 新增1例COVID-19本土確診個案，為一名女外籍看護，雲林縣維持零確診62天破功；縣府在其足跡周遭環境清消外，明天(23日) 將在北港鎮草湖里西湖活動中心設置社區快篩。

雲林縣長張麗善今天召開疫情線上記者會，說明新增1起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，為案16035，一名36歲女性外籍看護，雲林縣本土累積確診22例。

張麗善指出，案16035今年3月25日由菲律賓初次來台工作，入境後至嘉義縣中埔集檢所進行集中檢疫，4月7日居檢期滿前採檢，PCR檢驗結果為陰性。後續至台北市內湖區擔任家庭看護工【足跡公布】台灣雲林縣62天零確診破功•8/22新增1本土個案　快篩站23日下午啟用圖/雲林縣政府

案16035於7月16日因故更換雇主，工作地改為雲林縣北港鎮，當日曾先至台南成大醫院進行自費PCR檢驗為陰性。昨天因至中國醫藥大學北港附設醫院陪病，因此進行採檢，昨天晚上被通知PCR檢驗陽性，目前在醫院治療中。

雲林縣衛生局長曾春美表示，確診者足跡地點皆已通知相關單位清消，案16035足跡單純，大都陪伴長者在北港鎮草湖里的住家附近散步，另於昨天下午3時30分至4時騎腳踏車前往北港鎮華勝路的全家便利商店，昨天下午4時至4時30分則至華勝路的全聯福利中心，均配戴口罩。

曾春美說，這名外籍看護確診，縣府目前匡列居家隔離22人，需自我健康管理11人及自我健康監測75人。

曾春美指出，因應發生外籍看護確診個案，明天(23日) 下午2時起將在北港鎮草湖里西湖活動中心設置社區熱點快篩 (如下圖) ，若有疑慮及需求者可前往接受免費快篩，以杜絕任何可能傳染風險。同時呼籲鄉親加強外籍看護管理，避免不必要移動及群聚。

【足跡公布】台灣雲林縣62天零確診破功•8/22新增1本土個案　快篩站23日下午啟用

圖/雲林縣政府
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