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台灣北市單週增9例本土個案•5例感染源不明　若出現發燒、腹瀉等症狀快去免費採檢

北市單週新增9例本土COVID-19個案，其中5例感染源不明，衛生局呼籲民眾若出現發燒、腹瀉等疑似症狀，可至7家提供免費PCR採檢的醫院預約採檢。

By 生活組, 台灣英文新聞
2021/08/22 18:27
北市衛生局提醒，雖疫情警戒降為2級，職場仍應落實員工健康監測，民眾如出現發燒、腹瀉或呼吸道等疑似症狀，評估有感染風險者，可至7家提供免費P...

北市衛生局提醒，雖疫情警戒降為2級，職場仍應落實員工健康監測，民眾如出現發燒、腹瀉或呼吸道等疑似症狀，評估有感染風險者，可至7家提供免費P...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市衛生局今天(22日)表示，北市單週新增9例本土COVID-19個案，其中5例感染源不明，呼籲民眾若出現發燒、腹瀉等疑似症狀，可至7家提供免費PCR採檢的醫院預約採檢。

台北市衛生局下午舉行視訊記者會，疾病管制科長張惠美表示，台北市今天新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，2例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲之間。

張惠美說，這3例中有1例是因接觸確診家人而遭匡列居家隔離，在解隔前採檢陽性確診，另2例則仍在疫調、釐清感染源中。

張惠美指出，台北市15日至21日一週共新增9例本土病例，較前一週13例減少4例，其中2例為家戶感染，在居家隔離期間確診，另有2例與職場確診者有關，剩下5例則感染源不明。

張惠美提醒，雖疫情警戒降為2級，仍呼籲職場落實員工健康監測，民眾如出現發燒、腹瀉或呼吸道等疑似症狀，評估有感染風險者，可至7家提供免費PCR採檢的醫院預約採檢。

此外，桃園市長鄭文燦表示，桃園市今天新增的個案（案16304）是源自於新北市個案（案15848），與新北市個案（案16008）及台北市個案（案15863）相關

張惠美表示，針對這起跨縣市群聚案件，衛生局剛剛已與桃園市聯繫，並將與新北市接洽，就這3名個案之間的關係再做釐清。

媒體詢問，台北市副市長蔡炳坤昨天指出，已接到教育部通知，預計24日會配發疫苗給各地方政府，供教師等學校相關人員施打，衛生局是否已有所準備。

張惠美說，目前還沒有收到正式通知，預計明天會知道中央配發的量以及接種對象，屆時再向民眾說明。
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