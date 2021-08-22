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走私貓安樂死惹議 台北出招提高流浪犬貓認養率

By 台灣英文新聞－編輯
2021/08/22 16:45
（圖／台北動物之家）

（圖／台北動物之家）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）海巡署日前查獲非法走私貓隻漁船，154隻貓全數依法安樂死，引發檢疫與動保議題之論戰。台北市政府今（22）日表示，為了打造動物友善城市，市府透過多項措施，今年動物之家的認養率突破九成。

中央社引述台北市政府發言人陳智菡說法，台北致力促進動物福祉，讓收容動物能獲得妥適照顧、進入家庭。除了持續街頭TNR絕育工作，降低動物之家貓狗數量，更延聘獸醫師、動物行為訓練師等專業人員，讓流浪毛孩接受矯正，改變對人類的態度，從而增加找到一個家的機會。

根據動保處，自1月至7月，台北市動物之家共新增收容1,147隻犬貓，媒合認領與認養1,107隻，認養率高達96.5%。此外，他強調台北不會貿然執行人道安樂死，須獸醫認定有法定傳染病、無法治癒之重病與其他緊急狀況，才會執行。

針對154隻貓被迫安樂死，農委會主委陳吉仲表示，檢疫不得不為，他扛起所有譴責批評。由於貓有傳播狂犬病風險，貓的疫病更可能有長期潛伏期，儘管完成檢疫後留下，未來仍有風險。國內對走私動植物採最嚴格檢疫措施，防檢局獸醫在執行安樂死時，心情都相當沉重。

陳吉仲盼國人體諒，也建議修訂「懲治走私條例」，加重走私刑責，讓不肖業者接受嚴厲制裁。同時，亦應加嚴寵物販售管制，要求來源證明，鼓勵領養、杜絕走私市場。本次事件的走私漁船，執照已遭吊銷，

走私貓安樂死惹議 台北出招提高流浪犬貓認養率
海巡署破獲走私品種貓（圖／中央社）
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