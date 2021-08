險象環生 阿富汗孕婦緊急在美軍運輸機產子

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)美軍阿富汗撤離行動總算傳來令人欣慰的消息。一名孕婦在撤離過程中,突然開始陣痛,所幸軍方因應得當,讓她成功在運輸機上產下一子,母子均安。

CNN報導,美國空軍機動司令部(Air Mobility Command)一架負責載送阿富汗人員的C-17運輸機,從中東一處接應點飛往位於德國的拉姆斯泰因空軍基地(Ramstein Air Base)時,一名阿富汗懷孕乘客開始出現不適。

美國空軍表示,飛機升至約8,534公尺的飛行高度時,艙壓降低,導致該孕婦出現產前併發症。機上指揮官當即決定降低飛行高度,使艙壓上升,孕婦狀況才穩定下來。運輸機一觸地,空軍第86醫療大隊(86th Medical Group)便立即至貨艙為產婦接生,分娩過程順利,母子已送至附近醫療機構安置。

自8月14日以來,美軍已自阿富汗撤離17,000人。日前一架C-17運輸機搭載數百人的畫面,全球譁然,讓世人得以感受這場大撤退行動的急切。當時提及機上共載了640名乘客,如今軍方上修該數字為823,破了歷來最高載運人數。



載滿阿富汗民眾的C-17運輸機(圖/AP)

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o