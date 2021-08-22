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險象環生 阿富汗孕婦緊急在美軍運輸機產子

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/22 15:29
美軍協助甫在機上產子的阿富汗女子（圖／美國空軍機動司令部推特）

美軍協助甫在機上產子的阿富汗女子（圖／美國空軍機動司令部推特）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美軍阿富汗撤離行動總算傳來令人欣慰的消息。一名孕婦在撤離過程中，突然開始陣痛，所幸軍方因應得當，讓她成功在運輸機上產下一子，母子均安。

CNN報導，美國空軍機動司令部（Air Mobility Command）一架負責載送阿富汗人員的C-17運輸機，從中東一處接應點飛往位於德國的拉姆斯泰因空軍基地（Ramstein Air Base）時，一名阿富汗懷孕乘客開始出現不適。

美國空軍表示，飛機升至約8,534公尺的飛行高度時，艙壓降低，導致該孕婦出現產前併發症。機上指揮官當即決定降低飛行高度，使艙壓上升，孕婦狀況才穩定下來。運輸機一觸地，空軍第86醫療大隊（86th Medical Group）便立即至貨艙為產婦接生，分娩過程順利，母子已送至附近醫療機構安置。

自8月14日以來，美軍已自阿富汗撤離17,000人。日前一架C-17運輸機搭載數百人的畫面，全球譁然，讓世人得以感受這場大撤退行動的急切。當時提及機上共載了640名乘客，如今軍方上修該數字為823，破了歷來最高載運人數。

險象環生 阿富汗孕婦緊急在美軍運輸機產子
載滿阿富汗民眾的C-17運輸機（圖／AP）
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更新時間 : 2021-08-22 17:48 GMT+08:00

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