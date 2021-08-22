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台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」

▲指揮中心說明, 今日確診的境外移入案例中, 有兩例為接種疫苗滿14天者, 因此屬於「突破性感染」。▲此外將近兩個月沒有確診個案的雲林縣, 今天新增一例確診病例, 但指揮官陳時中強調, 對雲林整體疫情影響不大, 雲林民眾毋需太驚慌。

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By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/22 14:27
（指揮中心8/22記者會直播截圖) 

（指揮中心8/22記者會直播截圖) 

延伸閱讀: 【最新足跡】台灣北市台電大樓群聚已4人染疫•包括已接種2劑疫苗孕婦及其小孩　

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心羅一鈞副組長說明, 今日確診的境外移入案例中, 有兩例為接種2劑疫苗滿14天之「完整接種」者, 因此屬於「突破性感染」。兩位確診者分別接種AZ與BNT疫苗。

其中序號1(如下表) 於3月跟6月分別接種過1劑與2劑AZ疫苗; 序號2在6月跟7月分別接種過1劑與2劑BNT疫苗。

台灣8/22新增10例新冠確診病例•含6例本土4例境外　其中2例為「突破性感染」截至目前為止, 境外移入的「突破性感染」累計達19例, 包括AZ五例, BNT8例, 嬌生與莫德納各3例。

指揮中心表示，今日新增之6例本土病例(其中2例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為3例男性、3例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中1例發病日為今(2021)年8月21日、餘5例為無症狀感染。

個案分布為台北市3例，新北市、桃園市及雲林縣各1例；其中3例為已知感染源、1例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮官陳時中指出, 將近兩個月沒有確診個案的雲林縣, 今天新增一例確診病例, 但對整體疫情影響不大。由於Ct質較高, 傳染力不大, 且並非在雲林被感染, 推估是在很久以前就感染, 因此雲林民眾毋需太驚慌。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月20日累計公布14,707位確診個案中，已有13,580人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.3%。

指揮中心說明，今日新增4例境外移入個案，為2例男性、2例女性，年齡介於30多歲至50多歲，分別自日本(案16028)、德國(案16029)、南非(案16030)及印度(案16036)入境，入境日介於8月8日至8月20日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計15,926例確診，分別為1,371例境外移入，14,502例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計828例COVID-19死亡病例，其中820例本土，個案居住縣市分布為新北市407例、台北市314例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣12例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、台南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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