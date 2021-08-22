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美國退出阿富汗 中國憂喜參半

沒人幫忙守後院，恐怖份子會否蠢動？

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/22 14:15
美軍協助喀布爾機場人員撤離行動（圖／AP）

美軍協助喀布爾機場人員撤離行動（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）二十年建設未果，美國終於決心撤出阿富汗，對於自家後院少了個心頭大患，表面上中國似是贏家，更致力放送美國無能的論述。然而中國就此高枕無憂嗎？其實不然。

誠然，民兵武裝組織塔利班（神學士）掌權，對北京提供了千載難逢的政經機會，但任何發展投資皆需穩定才有前景，從目前的亂象看來，穩定恐怕還是侈談。

一如所有國家，中國對恐怖主義深惡痛絕。北京一再警告塔利班，不可成為策動新疆恐攻的溫床，畢竟當年賓拉登（Osama bin Laden）主導的911攻擊事件，實在對世人留下太大陰影。

沒了美軍鎮住場子，最迫近的威脅即是武裝活動外溢至巴基斯坦與中亞的風險。中國在中亞投資甚鉅，多年來也積極拉攏盟友，一旦區域失穩，對中國絕無好處。

美國總統拜登重申，阿富汗任務結束，美國方能有餘裕對付中俄等更大威脅，而北京顯然也清楚華府的盤算。中國外長王毅就向美國國務卿布林肯（Antony Blinken）喊話，願意與美方協力，讓阿富汗問題得以「軟著陸」，但同時也警告，美方別想一方面處心積慮打壓中國，一方面卻指望中方配合。

就投資而言，中國覬覦阿富汗的豐沛礦藏，已迅速卡位，向塔利班招手。然而，中國欲從阿富汗獲利，除了許多仍待解的現實問題，恐怕也需要十足的耐心。根據美聯社，沒了美國勢力，中國在阿富汗的商業投資前景並不會更美好。

中國冶金科工集團公司雖早已布局阿富汗，挹注30億美元開採全球最大銅礦產地梅斯·艾奈克（Mes Aynak），並承諾打造電廠、蓋鐵路，大興基礎建設。然而多年過去了，鑒於周邊洛加爾（Logar）省持續動盪，建設始終未能動工。中國石油天然氣集團更中止了阿姆河盆地（Amu Darya Basin）的鑽油計畫，原因在於遲遲未能與烏茲別克簽訂運油協議。阿富汗政府隨後宣布鑽油合約失效。

專家認為，中國若要大舉投資，如何確保人員與資產安全，是一大考驗。就目前而言，北京應會如多數國家一般，對阿富汗發展，暫且抱持觀望態度。

延伸閱讀：
【阿富汗亂局】對外稱不會秋後算帳 塔利班逐戶揪出「通敵者」
【稀土誘人】塔利班拿下礦藏寶地阿富汗 中國虎視眈眈？

美國退出阿富汗 中國憂喜參半
塔利班份子巡邏首都喀布爾（圖／AP）
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