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國產高端疫苗23日開打•台灣入伍新兵通通有獎?!　陳時中: 不會強迫接種單一品牌

▲國產高端COVID-19疫苗預計明天(23日) 開打，截止昨天(21日) 已有近60萬人完成預約。▲總統蔡英文、副總統賴清德都將接種高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中21日說，蔡總統已預約23日接種疫苗，賴副總統因登記較晚，最快27日才能施打，接種地點將由國安團隊安排。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/22 15:27
示意照為國防部軍備局第209廠廠長王文宏上校, 17日說明國軍醫療用口罩產製現況。（圖/軍聞社）

示意照為國防部軍備局第209廠廠長王文宏上校, 17日說明國軍醫療用口罩產製現況。（圖/軍聞社）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國產的高端COVID-19疫苗預計明天(23日) 開打，截止昨天(21日) 已有近60萬人完成預約，指揮中心21日宣布，23日再加開20萬名額，預計27日至29日可接種。

不過，根據食藥署檢驗封緘數據，目前僅有61多萬劑高端疫苗通過檢驗放行，疫苗是否夠用引發關注。

據悉總統蔡英文、副總統賴清德都將接種高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中21日說，蔡總統已預約23日接種疫苗，賴副總統因登記較晚，最快27日才能施打，接種地點將由國安團隊安排

陳時中21日下午在疫情記者會中表示，蔡總統、賴副總統都堅持和民眾一樣，按照順序到預約平台登記，由於蔡總統在8月16日前便完成登記，將於23日到預約的接種場所接種。

陳時中說，由於賴副總統是在8月16日以後才登記高端疫苗接種意願，因此和加碼開放的20萬人一起等到8月27日至29日，才能接種高端疫苗，接種地點都將由國安團隊安排。

另外國防部規劃9月恢復役男徵集，並規劃新兵入伍全面快篩、施打COVID-19疫苗，避免發生防疫破口。指揮中心指揮官陳時中21日對此僅說，以國防部評估為準。

國防部21日表示，為消除入營役男及家屬疑慮，除了執行現行防疫作為外，已規劃對入營役男實施快篩，並依照中央整體政策，配合撥發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打疫苗。

陳時中21日下午在指揮中心記者會中指出，國軍接種疫苗方面，一直都按一定計畫提供疫苗給國軍施打，根據戰力評估、保存必要性，必要時發配疫苗供施打，即便有新兵入伍也是一樣，以國防部給予戰力的評估為主。

不過外界擔憂役男僅能接種高端疫苗，無法選擇阿斯特捷利康（AZ）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗，陳時中表示，所有單位執行COVID-19疫苗接種，都是以有什麼疫苗就打什麼疫苗為原則但也不會強迫民眾只能接種單一品牌疫苗只是選擇廠牌供應供貨較少時施打日程就會較慢

針對國軍義務役只可打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗，中央社引述行政院長蘇貞昌22日說，國軍保國衛民十分重要，是疫苗施打最大優先考量，由於義務役新兵任務特性，具長時間密切接觸，將照中央流行疫情指揮中心、國防部安排，總統蔡英文也盼給國軍最好防護，才能防護國家安全。

國防部規劃9月恢復役男徵集，但民進黨台北市立委何志偉在臉書指出，成功嶺陸續有人咳嗽、發燒。

21日下午記者會陳時中被問及對於國軍防疫看法，他說，軍隊團體生活，有人出現相關症狀，相信經軍醫評估，有必要一定會盡快採檢，以利及早發現疫情。

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