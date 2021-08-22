示意照為國防部軍備局第209廠廠長王文宏上校, 17日說明國軍醫療用口罩產製現況。（圖/軍聞社） 示意照為國防部軍備局第209廠廠長王文宏上校, 17日說明國軍醫療用口罩產製現況。（圖/軍聞社）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 國產的高端COVID-19疫苗預計明天(23日) 開打，截止昨天(21日) 已有近60萬人完成預約，指揮中心21日宣布，23日再加開20萬名額，預計27日至29日可接種。

不過，根據食藥署檢驗封緘數據，目前僅有61多萬劑高端疫苗通過檢驗放行，疫苗是否夠用引發關注。

據悉總統蔡英文、副總統賴清德都將接種高端疫苗，指揮中心指揮官陳時中21日說，蔡總統已預約23日接種疫苗，賴副總統因登記較晚，最快27日才能施打，接種地點將由國安團隊安排。

陳時中21日下午在疫情記者會中表示，蔡總統、賴副總統都堅持和民眾一樣，按照順序到預約平台登記，由於蔡總統在8月16日前便完成登記，將於23日到預約的接種場所接種。

陳時中說，由於賴副總統是在8月16日以後才登記高端疫苗接種意願，因此和加碼開放的20萬人一起等到8月27日至29日，才能接種高端疫苗，接種地點都將由國安團隊安排。

另外國防部規劃9月恢復役男徵集，並規劃新兵入伍全面快篩、施打COVID-19疫苗，避免發生防疫破口。指揮中心指揮官陳時中21日對此僅說，以國防部評估為準。

國防部21日表示，為消除入營役男及家屬疑慮，除了執行現行防疫作為外，已規劃對入營役男實施快篩，並依照中央整體政策，配合撥發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的期程、數量，按照戰備任務的優先順序分批、逐步為官兵施打疫苗。

陳時中21日下午在指揮中心記者會中指出，國軍接種疫苗方面，一直都按一定計畫提供疫苗給國軍施打，根據戰力評估、保存必要性，必要時發配疫苗供施打，即便有新兵入伍也是一樣，以國防部給予戰力的評估為主。

不過外界擔憂役男僅能接種高端疫苗，無法選擇阿斯特捷利康（AZ）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗，陳時中表示，所有單位執行COVID-19疫苗接種，都是以「有什麼疫苗就打什麼疫苗」為原則，但也不會強迫民眾只能接種單一品牌疫苗，只是選擇廠牌供應供貨較少時，施打日程就會較慢。

針對國軍義務役只可打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）高端疫苗，中央社引述行政院長蘇貞昌22日說，國軍保國衛民十分重要，是疫苗施打最大優先考量，由於義務役新兵任務特性，具長時間密切接觸，將照中央流行疫情指揮中心、國防部安排，總統蔡英文也盼給國軍最好防護，才能防護國家安全。

國防部規劃9月恢復役男徵集，但民進黨台北市立委何志偉在臉書指出，成功嶺陸續有人咳嗽、發燒。

21日下午記者會陳時中被問及對於國軍防疫看法，他說，軍隊團體生活，有人出現相關症狀，相信經軍醫評估，有必要一定會盡快採檢，以利及早發現疫情。

國產高端疫苗23日開打•台灣入伍新兵通通有獎?! 陳時中: 不會強迫接種單一品牌