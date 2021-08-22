東京帕運代表團22日搭機赴日，選手、教練及隊職員同行出發，對於可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂。中央社 東京帕運代表團22日搭機赴日，選手、教練及隊職員同行出發，對於可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂。中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）東京帕運代表團今天(22日) 搭機赴日，選手、教練及隊職員共32人同行出發，體育署副署長林哲宏表示，選手們士氣高昂，盼能突破上屆1銀1銅的成績，他也說參與就是勝利。

東京帕運代表團22日搭機赴日，體育署副署長林哲宏表示，選手們士氣高昂，盼能突破上屆1銀1銅的成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安出國參賽，也可以平平安安回來。中央社

2020年夏季帕拉林匹克運動會(XVI Paralympic Games) 因為受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，延期至今年(2021) 8月24日至9月5日舉辦。

四年一屆的帕運，是全世界肢體、視覺及智能障礙者競技水準最高的運動盛事，更是選手實現夢想的舞台。

隨團赴日的體育署副署長林哲宏表示，台灣這次有10名選手參加6個運動種類，還有8名教練一同前往，整個代表團共38人。可以參與每4年舉辦一次的賽事，選手們都士氣高昂，上一屆的成績是1銀1銅，希望這次能突破以往成績，但「參與就是勝利」，希望選手平安出國參賽，也可以平平安安回來。

曾在帕運拿下銀牌的柔道選手李凱琳指出，因為是第3次參賽帕運，很開心也很期待，先前得失心較重，這次參賽不讓自己壓力太大，在心理跟生理已調適好，希望能突破自己的成績，在場上享受比賽為台灣拿下獎牌，看到學弟楊勇緯在東京奧運拿下柔道男子60公斤量級銀牌，希望可以跟著他的腳步，讓全世界看見台灣的柔道。

參與桌球項目，2020年TT5級世界排名第1的程銘志表示，這是他第2次參加帕運，出發前都依照教練的課表進行調整，目前操作、技巧等狀況都不錯，希望先晉級8強，再晉級4強，一場一場慢慢打上去。

第一次參加帕運的游泳選手陳亮達說，「終於等到今天了」，希望自己能享受比賽，突破自己的成績，出發前已將狀態調整到還可以。

已經6次參賽的健力選手林亞璇表示，目前的狀況感覺還不錯，6月份才前往杜拜參賽，結束隔離後就投入訓練，雖然因為肩膀受傷而有復健，但狀況已經回到之前的水準，覺得很開心，但醫師提醒還是要多加注意。

中央社引述體育署表示，桌球代表團及選手盧碧春、程銘志、田曉雯、林姿妤，田徑代表團及選手楊川輝、劉雅婷，健力代表團及選手林亞璇，柔道代表團及選手李凱琳，游泳代表團及選手陳亮達今天(22日) 清晨6時許前往桃園國際機場搭機赴日，至於羽球代表團及選手方振宇預計27日出發前往東京。

「東京帕運」台灣代表團赴日 盼突破上屆1銀1銅成績