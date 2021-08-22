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颱風奧麥斯22日將通過日本宮古島　吳德榮：台灣東部風浪增•海邊活動仍應注意長浪

氣象專家吳德榮稍早引用中央氣象局22日4時衛星雲圖分析，「奧麥斯」暴風範圍小，除使今(22)日台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅；不過，在岸邊活動仍應注意長浪。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/22 10:09
颱風奧麥斯22日將通過日本宮古島　吳德榮：台灣東部風浪增•海邊活動仍應注意長浪

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央氣象局指出，輕度颱風奧麥斯 (編號第 12 號，國際命名 OMAIS) 今天 (22) 日8時的中心位置在北緯 24.3 度，東經 125.8 度，以每小時22公里速度，向北北西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風暴風半徑 100 公里。

氣象專家吳德榮稍早在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局今(22)日2時「路徑潛勢預測圖」及「暴風圈侵襲機率圖」顯示，今中午前後「奧麥斯」中心將通過宮古島，向北北西轉北進行，再於東海大迴轉。

22日4時衛星雲圖顯示，「奧麥斯」暴風範圍小，其左側小於右側，僅使今(22)日台灣東半部風浪稍增大外，不致對陸地構成威脅；不過，在岸邊活動仍應注意長浪。

今年「西北太平洋」7月有3個颱風生成，8月至今為2個，若如各國最新(21日20時)模式模擬，月底前沒有其他颱風生成，那麼今年7、8月颱風生成總數就只有5個，遠比氣候平均值9.2個，明顯偏少。

最新(21日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今(22)日至週三(25日)，台灣在「太平洋高壓」邊緣，其沉降作用不足以壓制「不穩定度」的釋放，午後近山區有強對流發展，山區及少部分鄰近平地皆應注意「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨…)的發生。各地上半天大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫仍在35、36度以上，小心中暑。今日各地氣溫：北部23至35度，中部23至36度，南部24至35度，東部22至36度。

最新模式模擬顯示，週四至週六(26至28日)，「太平洋高壓」增強，午後對流受到沉降作用的壓制，局部短暫雷陣雨的範圍明顯縮小。各地大多晴朗，紫外線為過量至危險級，應注意防曬，高溫緩步推升至36、37度以上，小心中暑。

中央氣象局21日預報則指出, 今天(22日)受颱風外圍雲系影響，東半部整天都有機會出現局部短暫陣雨，不過主要的降雨仍以午後熱對流為主，西半部則維持多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣，降雨機率高的地方偏向於山區及近山區平地，午後各地山區仍有局部大雨發生的機率，請多留意；各地高溫約31至34度，中午前後較為悶熱，請記得多補充水分。

基隆北海岸及東半部(含蘭嶼、綠島)沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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