疫情改變台灣人生活: 消費大減•儲蓄飆升、貧富差距擴大

國內疫情降溫，中央流行疫情指揮中心雖逐漸鬆綁各行業的防疫規範，並有條件開放營業等，但八大行業仍受限未開放。圖為一家酒店位於桃園的大型戶外... 國內疫情降溫，中央流行疫情指揮中心雖逐漸鬆綁各行業的防疫規範，並有條件開放營業等，但八大行業仍受限未開放。圖為一家酒店位於桃園的大型戶外看板。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）去年(2020年) 爆發COVID-19疫情，改寫全人類的生活，不只是出門須戴口罩、保持社交距離，主計總處最新調查顯示，109年(2020年) 台灣人生活習慣也大大改變，不只儲蓄大幅飆升、消費支出創歷年最大減幅，就連所得分配不均的情況也惡化了。

去年初，COVID-19疫情席捲而來，台灣一度遭逢製造業斷鏈危機，服務業也因為消費信心驟降、業績慘澹。

面對未知的疫情，連工作前景都存在未知數，社會大眾人心惶惶，也因此，主計總處最新發布的109年 (2020年) 家庭收支調查發現，去年平均每戶家庭儲蓄為新台幣26.5 萬元，年增14.8%，創下83年以來最大增幅；凸顯面對疫情，民眾傾向手邊留有更多現金，必要時才能應急。

民眾增加儲蓄的同時，也盡量減少開支，主計總處調查顯示，去年平均每戶家庭消費支出為81.5萬元，年減1.7%，則是史上最大減幅。

細看家庭消費結構的變化，主計總處官員說明，以「休閒、文化及教育消費」下滑1.99個百分點、降至7.54%，變化較顯著，主因是去年爆發疫情，各國祭出邊境管制，原本國人休假就喜歡安排出國旅遊，去年全數泡湯，套裝旅遊的消費支出驟降所致。

而「運輸交通及通訊」消費支出占比也從108年的12.22%降至11.75%，官員解釋，去年疫情對全球經濟的衝擊超乎想像，需求急遽萎縮，國際油價應聲大跌，國人得以減少油料費的支出；此外，疫情期間，民眾減少外出旅遊、聚會，避免群聚，多少也會降低運輸交通的支出。

除了儲蓄飆升、消費驟減，疫情也導致所得分配不均的情況更嚴峻，所得差距6.13倍、創下8年來最高。

中央社引述主計長朱澤民坦言，疫情期間，弱勢就業族群可能面臨無薪假、減薪等情況，相對於高所得族群，往往受到較大傷害，這也符合先前專家學者提到，疫情將使所得分配不均的情況更顯著。

中央大學台經中心執行長吳大任進一步指出，去年台灣受疫情衝擊其實不算太嚴重，6月就步入解封，下半年也湧現報復性消費潮；不過今年(2021年) 疫情影響程度更甚去年，又有變種病毒的威脅，對勞動市場衝擊更大，110年(2021年) 所得分配差距擴大的情況恐怕不會改善。

吳大任提醒，這波疫情並未對台灣製造業產能造成影響，出口持續暢旺，金額屢創新高，製造業、高科技產業不論股東、員工都有受惠；相較之下，內需服務業有龐大的就業人口，不少人面臨失業、無薪假，經濟能力大打折扣。

疫情影響層面不同，也會使本來收入較低、弱勢就業族群，受衝擊更顯著，吳大任認為，今年台灣經濟成長力道強勁，上半年房地產交易熱絡，應可挹注地方政府稅收，中央及地方政府在行有餘力的情況下，應該加強紓困、振興力道，讓弱勢族群盡快走出疫情陰影。