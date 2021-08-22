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疫情改變台灣人生活: 消費大減•儲蓄飆升、貧富差距擴大

▲主計總處調查顯示，去年(2020年) 平均每戶家庭儲蓄為新台幣26.5 萬元，年增14.8%，創下83年以來最大增幅。▲去年平均每戶家庭消費支出為81.5萬元，年減1.7%，則是史上最大減幅。

By 社會組, 台灣英文新聞
2021/08/22 12:02
國內疫情降溫，中央流行疫情指揮中心雖逐漸鬆綁各行業的防疫規範，並有條件開放營業等，但八大行業仍受限未開放。圖為一家酒店位於桃園的大型戶外...

國內疫情降溫，中央流行疫情指揮中心雖逐漸鬆綁各行業的防疫規範，並有條件開放營業等，但八大行業仍受限未開放。圖為一家酒店位於桃園的大型戶外...

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）去年(2020年) 爆發COVID-19疫情，改寫全人類的生活，不只是出門須戴口罩、保持社交距離，主計總處最新調查顯示，109年(2020年) 台灣人生活習慣也大大改變，不只儲蓄大幅飆升、消費支出創歷年最大減幅，就連所得分配不均的情況也惡化了。

去年初，COVID-19疫情席捲而來，台灣一度遭逢製造業斷鏈危機，服務業也因為消費信心驟降、業績慘澹。

面對未知的疫情，連工作前景都存在未知數，社會大眾人心惶惶，也因此，主計總處最新發布的109年 (2020年) 家庭收支調查發現，去年平均每戶家庭儲蓄為新台幣26.5 萬元，年增14.8%，創下83年以來最大增幅；凸顯面對疫情，民眾傾向手邊留有更多現金，必要時才能應急。

民眾增加儲蓄的同時，也盡量減少開支，主計總處調查顯示，去年平均每戶家庭消費支出為81.5萬元，年減1.7%，則是史上最大減幅

細看家庭消費結構的變化，主計總處官員說明，以「休閒、文化及教育消費」下滑1.99個百分點、降至7.54%，變化較顯著，主因是去年爆發疫情，各國祭出邊境管制，原本國人休假就喜歡安排出國旅遊，去年全數泡湯，套裝旅遊的消費支出驟降所致。

而「運輸交通及通訊」消費支出占比也從108年的12.22%降至11.75%，官員解釋，去年疫情對全球經濟的衝擊超乎想像，需求急遽萎縮，國際油價應聲大跌，國人得以減少油料費的支出；此外，疫情期間，民眾減少外出旅遊、聚會，避免群聚，多少也會降低運輸交通的支出。

除了儲蓄飆升、消費驟減，疫情也導致所得分配不均的情況更嚴峻，所得差距6.13倍、創下8年來最高。

中央社引述主計長朱澤民坦言疫情期間，弱勢就業族群可能面臨無薪假、減薪等情況，相對於高所得族群，往往受到較大傷害，這也符合先前專家學者提到，疫情將使所得分配不均的情況更顯著。

中央大學台經中心執行長吳大任進一步指出，去年台灣受疫情衝擊其實不算太嚴重，6月就步入解封，下半年也湧現報復性消費潮；不過今年(2021年) 疫情影響程度更甚去年，又有變種病毒的威脅，對勞動市場衝擊更大，110年(2021年) 所得分配差距擴大的情況恐怕不會改善。

吳大任提醒，這波疫情並未對台灣製造業產能造成影響出口持續暢旺金額屢創新高製造業高科技產業不論股東員工都有受惠相較之下，內需服務業有龐大的就業人口不少人面臨失業無薪假經濟能力大打折扣

疫情影響層面不同，也會使本來收入較低、弱勢就業族群，受衝擊更顯著，吳大任認為，今年台灣經濟成長力道強勁，上半年房地產交易熱絡，應可挹注地方政府稅收中央及地方政府在行有餘力的情況下應該加強紓困振興力道讓弱勢族群盡快走出疫情陰影

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