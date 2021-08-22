上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，迄今有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發。圖為浦東機場工作人員... 上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，迄今有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發。圖為浦東機場工作人員20日排隊接受核酸採樣。（中新社提供）中央社

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，到21日為止已有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發，並稱客運航班仍正常運行。但零容忍防疫措施恐將衝擊全球空運。

浦東機場全球航空貨運量在中國排名第1、世界排名第3。

航空貨運世界（Air Cargo World）報導，8月跨太平洋以及亞洲至歐洲貿易航線的空運價格已經上漲了20%至40%。浦東機場20日發現2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，疫情防控措施加強，預計促使航空貨運價格再上漲。

中央社引述中國媒體報導，上海浦東新區疾控中心20日報告，2名在浦東機場境外貨機作業區工作的人員例行核酸檢測陽性，被確診為COVID-19輕型病例，均已完整接種疫苗。

根據目前流行病學調查，他們近兩週內無外出旅居史，暫時沒有發現與中國其他地區的疫情存在關聯。

受疫情影響，浦東機場全部的貨運站已於20日上午關閉，所有貨運航線暫停。多名上海航空貨運業務人士稱，被通知停止收發貨，國際貨運航線也被暫停。

報導引述航空貨運代理業者指出，按照中國當前機場防疫操作，一旦發現疫情，場站貨運基本就會全部暫停，相關貨運站至少關閉14天；浦東機場的航空貨運將受到較大的影響。

上海市昨(21日) 上午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報新增3例本土確診病例，均是20日浦東機場2例確診的密切接觸者，都是境外貨機作業人員。

上海市交通委員會副主任王曉傑在會中表示，浦東機場堅持客機和貨機保障嚴格分離、境外航班和國內航班保障嚴格分離原則，目前浦東機場客運航班運行正常。對市民的航空出行，總體不會有大的影響。

他說，目前，貨運航班保障受到一定影響。浦東機場正積極組織力量，盡全力為貨運航班提供最大限度服務保障。

據報導，自2020年底以來，上海浦東機場貨運區的工作人員已4次報告出現零星散發病例。迄今累計共有13人確診，均為國際貨運站相關工作人員及其親屬，以及在貨運站內工作的快遞員等。

中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停 恐衝擊全球空運