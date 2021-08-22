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中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運

▲航空貨運代理業者指出，按照中國當前機場防疫操作，一旦發現疫情，場站貨運基本就會全部暫停，相關貨運站至少關閉14天。▲目前浦東機場客運航班運行正常。對民眾的航空出行，總體不會有大的影響。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/08/22 09:22
上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，迄今有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發。圖為浦東機場工作人員...

上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，迄今有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發。圖為浦東機場工作人員...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）上海浦東國際機場20日再爆COVID-19本土疫情，到21日為止已有5名境外貨運人員確診，官方為此暫停所有貨運航線與貨物收發，並稱客運航班仍正常運行。但零容忍防疫措施恐將衝擊全球空運

浦東機場全球航空貨運量在中國排名第1、世界排名第3。

航空貨運世界（Air Cargo World）報導，8月跨太平洋以及亞洲至歐洲貿易航線的空運價格已經上漲了20%至40%。浦東機場20日發現2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，疫情防控措施加強，預計促使航空貨運價格再上漲

中央社引述中國媒體報導，上海浦東新區疾控中心20日報告，2名在浦東機場境外貨機作業區工作的人員例行核酸檢測陽性，被確診為COVID-19輕型病例，均已完整接種疫苗

根據目前流行病學調查，他們近兩週內無外出旅居史，暫時沒有發現與中國其他地區的疫情存在關聯。

受疫情影響，浦東機場全部的貨運站已於20日上午關閉，所有貨運航線暫停。多名上海航空貨運業務人士稱，被通知停止收發貨，國際貨運航線也被暫停。

報導引述航空貨運代理業者指出，按照中國當前機場防疫操作，一旦發現疫情，場站貨運基本就會全部暫停，相關貨運站至少關閉14天；浦東機場的航空貨運將受到較大的影響。

上海市昨(21日) 上午舉行疫情防控工作新聞發布會，通報新增3例本土確診病例，均是20日浦東機場2例確診的密切接觸者，都是境外貨機作業人員。

上海市交通委員會副主任王曉傑在會中表示，浦東機場堅持客機和貨機保障嚴格分離境外航班和國內航班保障嚴格分離原則目前浦東機場客運航班運行正常。對市民的航空出行，總體不會有大的影響。

他說，目前，貨運航班保障受到一定影響。浦東機場正積極組織力量，盡全力為貨運航班提供最大限度服務保障。

據報導，自2020年底以來，上海浦東機場貨運區的工作人員已4次報告出現零星散發病例。迄今累計共有13人確診，均為國際貨運站相關工作人員及其親屬，以及在貨運站內工作的快遞員等。

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