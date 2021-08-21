台灣金曲獎亮點圖輯！氣質女神蘇慧倫、性感孫盛希紅毯爭豔　金城武翻版陳昊森DIOR戰袍、黃宣GUCCI正裝成焦點

（台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導）台灣音樂盛事第32屆金曲獎今(21)晚台北流行音樂中心揭曉各類獎項得主，眾所矚目的紅毯也已圓滿結束，讓我一起來看看今晚的焦點人物吧！



阿妹愛徒持修身穿高級訂製品牌Louis Vuitton走紅毯，衣著總價近50萬（圖/台灣英文新聞）



Hush白西裝配落地黃紗氣勢驚人（圖/台灣英文新聞）



林柏宏擔任頒獎嘉賓，衣著為Saint Laurent西裝，Cartier最新的Tank Louis Cartier腕錶成亮點（圖/台灣英文新聞）



陳昊森擔任頒獎嘉賓，紅毯戰袍為DIOR 2021秋冬最新男裝，搭配Piaget經典Possession系列配件（圖/台灣英文新聞）



YELLOW 黃宣擔任表演嘉賓，今年入圍《最佳新人獎》、《 最佳單曲製作人獎 》及《最佳MV獎》，一身GUCCI正裝搭配Harry Winston 鑽戒及Ocean系列腕錶（圖/台灣英文新聞）



ØZI身穿HUGO BOSS劍領西裝（圖/台灣英文新聞）



瘦子梳起油頭身穿Bottega Veneta帥氣西裝，配件為Boucheron珠寶（圖/台灣英文新聞）



勇奪最佳新人獎的?te身穿Longchamp 秋冬粉色洋裝，配件為Tiffany Hardwear系列（圖/台灣英文新聞）



主持人Lulu鮮豔多層洋裝超搶鏡，配件為Tiffany & Co.（圖/台灣英文新聞）



蘇慧倫身穿不對稱Maticevski灰連身禮服，剪裁利落優雅大方（圖/台灣英文新聞）



性感又不失甜美的孫盛希選擇David Koma 2021早秋系列黑色禮服，配件為BVLGARI經典的Serpenti系列，搭配Christian Louboutin的Rosalie Spike鞋款（圖/台灣英文新聞）