帛琉現2例新冠肺炎境外移入案例　旅遊泡泡團返台檢疫加嚴

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）帛琉衛生部21日上午發布新聞稿表示，有兩位於8月15日自關島入境帛琉的旅客，在入境後第5日所進行的新冠肺炎（COVID-19）病毒PCR檢測呈現陽性確診反應，目前有接觸史相關人員已進行採檢，陳時中今（21）日在記者會上表示，自帛琉旅遊返台的旅客，檢疫須暫時加嚴。

帛琉政府在得知有確診案例後，已立即採取應變措施，包括隔離這2名旅客以及匡列曾有接觸史的相關人員進行採檢，目前所有人員PCR採檢結果均為陰性，帛琉並將依檢疫規定在隔離第10天後再次採檢。

台灣駐帛琉大使館掌握帛琉初步疫調結果，此2名自關島移入的確診者均為帛琉人，並非外籍旅客，且入境前均已遵守帛國政府的檢疫規定，施打完整的疫苗且經過14天以產生保護力，另外必須在登機前72小時內進行PCR檢測，結果呈現陰性才可登機赴帛琉。此外，帛琉政府也在本日重啟「緊急應變中心」（Emergency Operations Center），擴大執行疫調並追蹤詳細接觸史，密切監控疫情發展。

大使館目前掌握該2名確診案例進入帛琉後活動範圍不大，接觸者有限，相關接觸者採檢結果均為陰性，研判帛琉疫情似並未擴散。帛琉方面目前已持續擴大執行疫調，並依照美國「疾病管制與預防中心 」建議辦理疫調。

外交部表示，有關台帛觀光旅遊的防檢疫事宜將由指揮中心依防疫考量滾動式檢討，在必要時修訂相關檢疫規範，以維護國人與帛琉民眾的健康。在防疫優先的前提下，台帛旅遊的相關規範將遵照指揮中心公告的原則辦理，外交部提醒近期規劃赴帛琉旅遊的民眾防疫期間赴帛琉旅遊，務請確實遵守指揮中心及帛國的防疫措施，如配戴口罩、勤洗手及保持社交距離等規範，以維護自身及大眾的健康安全。

由於台帛旅遊泡泡14日已重啟，外界關心後續防疫作為。指揮中心說明，因應此次帛琉出現確診個案，自帛琉入境旅客，除維持自帛琉返台入境時於機場配合採深喉唾液PCR檢測，泡泡團旅客於機場應落實與其他國際旅客分流，並於檢驗陰性後採「5+9」模式，於入境第0日至第5日進行加強自主健康管理，第5日自費進行PCR檢測取得陰性報告後，最快第6日起改一般自主健康管理外，另增加入境後第12-14日須公費進行PCR檢測。