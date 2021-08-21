人口危機迫在眉睫　中國完成正式修法鼓勵「三胎」

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）中國繼2015年底放寬數十年來一胎化限制後，20日再正式放寬「三胎」，企圖解決國內老齡化與人口危機。

中共中央政治局今年在中國兒童節（6月1日）前夕公布新的生育政策，允許每個家庭養育至多三名子女，望減緩國家老齡化的速度、改變人口結構，同時還出台配套支持措施。中國全國人大常委會會議更在周五（20日）表決通過修法，一對夫妻可以生育三個子女。

不過，放寬一胎化六年以來，生育率並未有顯著上升，女性忙於事業，加上教養育兒開銷龐大，年輕男女延後成家，已婚者則對生育二胎不感興趣。中國生育率已降至中國六十年來新低點，2020年中國有1,200萬名嬰兒出生，生育率甚至比2019年的1465萬下降了18%，比2016年的1800萬少更多。2020年每名婦女平均生育1.3名小孩，遠低於一個健康人口所需平均值的2.1名小孩。

過去十年以來，中國人口總量成長微小。根據十年一度的普查，2020年中國總人口數為14.11億人，與十年前（2020年）相比增加7200萬人，數據也透露中國正朝向老齡化社會邁進：逾60歲以上人口達2.64億人，在2020年占中國總人口數的18.7%，高齡人口數較十年前成長5.44個百分點；同一時間，過去十年勞動力人口也不斷下滑，與十年前相比，勞動人口占比從70.1%降至63.3%。

在今年5月三胎化政策宣布後，中國傾全國之力鼓勵生養三胎，更有中國網友在微博出示七年級子女的學校作文考試題目，要求學生撰文「向父母表達自己期待有個弟弟妹妹的願望並進行勸說」，中國網友揶揄這是「大人勸不動（生二／三胎），便從小孩下手」，也有網友稱「以後也只會擁有一孩，因為自己當獨生子女待遇最好」。