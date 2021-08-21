對抗delta變種病毒株　印度公司開發全球首支DNA疫苗

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）面對delta變種在全球引發疫苗是否足夠的疑慮，印度廠商宣布在現有的mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗、滅活病毒與重組蛋白疫苗四個類別以外，新開發DNA疫苗，這也是印度第二款自製疫苗，預計每年製造5.7億劑以舒緩疫情。

這款被命名為ZycoV-D的疫苗須接種三劑，而且還是第一種「無針化」、靠著精確而快速的「微流體皮下注射」接種的新冠疫苗，製造商卡迪拉醫療公司(Cadila Healthcare)宣稱已進行了史上最大規模的測試，因此結果絕對安全且有效。

卡迪拉醫療在超過50個醫療中心召募了2.8萬名志願施打者進行測試，並首次針對12歲至18歲的年輕人進行了試驗，證實疫苗不只安全，有66%的機率可以避免出現症狀，且對具有高度傳染性的delta病株也有良好的預防效果。

DNA疫苗跟其他疫苗很像，皆是讓疫苗用假的病毒「指導」身體的免疫系統，以在未來對抗真的病毒，在此之前DNA疫苗主要是用在其他動物身上，像是美國即有批准馬用的DNA疫苗和狗用的皮膚癌DNA疫苗等，近年來針對癌症、HIV等疾病的DNA疫苗測試大增，ZycoV-D可說是站在前輩的肩膀上。

然而，將成為第一位進入倫敦皇家協會(Royal Society of London)的印裔女病毒學家Gagandeep Kang警告，DNA疫苗在動物身上有效，但是通常無法在人類身上激發出同等的免疫反應，由於難以將DNA質體送入細胞核，過去開發感染性疾病的DNA疫苗曾失敗多次。

不過分析認為，如果成功，DNA疫苗不只安全、穩定，而且還很便宜，儲存環境也相對簡單，保存在攝氏零下2度至8度間即可，卡迪拉醫療甚至宣稱，ZycoV-D在攝氏25度時仍可以保持活性，如果這個聲明屬實，那運送和儲存就會變得容易許多。