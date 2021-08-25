〈時評〉美軍撤兵阿富汗的另類觀點

阿富汗變天了！是變得曙光乍現，還是變得每況愈下的水愈深、火愈熱，世人應該很快就會看到答案！

由阿富汗的變局，世人可以得到幾個啟示。

其一是：貪污腐敗，儼然政權末日的共同語言──當年中國國民黨兵敗中國如此！後來的南越淪陷如此！今天的阿富汗還是如此！

其二是：心防是最重要的國防！一個偉大的國度，不是靠一群坐擁先進武器的懦夫建立得起來的！歷史上，穿皮鞋輸給穿草鞋的、穿草鞋輸給打赤腳的畫面一再重演！號稱30萬大軍的阿富汗安全部隊，手握美式軍備，碰上人數、武器裝備都遠不及的塔利班，前後11天，不是激戰後落敗，而是接二連三的就地投降。

神學士才進入阿富汗首都郊區，戰亂當前的總統賈尼不是坐守（甚至死守）總統府，而是「先人民之逃而逃」，毫不遲疑從阿富汗開溜！接下來，神學士不費一兵一卒，長趨直入首都，進佔總統府。有這樣無心保家衛國的總統、部隊，即便有人數與武器的優勢，垮台，也只是剛好而已！

其三是：自己拒絕挺身站立的，旁人難以扶持！二十年來，美國提供阿富汗掌權者武器、財力、物力，今天，與其責怪美國最後選擇放手，不如從另一角度思考：美國如果選擇不放手，繼續無止境提供軍事、財物，支持一個又一個貪污腐敗的政權，這樣的美國，是站在邪惡還是良善那邊？又會展示怎樣的美國核心價值？

其四是：民主才有獨裁欠缺的修補機制！在民主自由社會，執政者貪污腐敗，當然有可能出現如法炮製的惡性循環，但是，在民眾的覺醒加上民主的機制下，有更大的可能是出現改革的契機！浸淫在專制奴役的社會，民眾的覺醒會被無情地打擊壓迫，獨裁體制也封閉修補之窗，這樣的環境，無疑提供給更窮凶極惡、好勇鬥狠、橫行霸道者取而代之的溫床，也埋下變本加厲的種子！

當年，中國共產黨取代貪污腐敗的中國國民黨，事後帶給中國人民的，不是耳目一新，而是更大的悲劇！今天，神學士指揮官哈希米（Waheedullah Hashimi）已明確表示，阿國將不會是民主政體，似乎預告了擺在阿國民眾面前的，將是更艱辛困頓的日子！

（作者為新竹教育大學退休副教授）