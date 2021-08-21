塔利班佔阿富汗放兇猛IS成員出獄　北約警告勿做恐怖主義天堂

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）阿富汗極端組織塔利班（Taliban）短時間內奪下阿富汗政權，更傳已開啟喀布爾郊區一座惡名昭彰的監獄，釋放了含蓋達組織（Al-Qaeda）、伊斯蘭國（IS）成員在內的五千名極端組織成員。北大西洋公約組織（NATO）成員國外長20日聯合發出聲明，警告塔利班停止境內殺戮暴力，別讓阿富汗再成為恐怖分子的避風港。

塔利班8月15日拿下首都喀布爾後，在阿富汗大肆進行清算，槍殺遭推翻政府的官員、女法官，攻擊記者與平權運動支持者，憂心忡忡的阿富汗民眾爭相恐後要搭機離境。路透報導，離不開的阿富汗人只能躲在家中，深怕塔利班來敲門，而迄今有近萬人已逃離阿富汗。

北約20日以視訊方式舉行外長特別會議，討論阿富汗情勢，會後發出聲明呼籲塔利班民兵「立即停止」殺戮攻擊，對於阿富汗境內嚴重違反人權事件層出不窮表達「強烈憂心」，要求塔利班遵守國際人權規範，並強調當務之急是繼續透過專機撤離境內歐盟公民，以及歐盟境內的阿富汗籍合作夥伴，對於他們的安危感到非常擔憂，並感謝接收處於險境阿富汗人的所有盟國。

聲明期望阿富汗各方能一起合作，建立一個包容、更具代表性的政府，確保婦孺及少數族群的人權，更重要的是，確保阿富汗不再成為國際恐怖主義的避風港。聲明更指在目前情況未改善前，北約暫停對阿富汗政權的各項援助。

外長們一致警告，別讓阿富汗又重回20年前的老路（2001年美國911恐攻事件後認定塔利班政府窩藏蓋達首腦賓拉登並對阿富汗展開軍事行動），成為極端及恐怖主義團體的天堂。

2020年美國簽署協議，塔利班同意不讓蓋達組織或任何其他極端團體在他們掌控的地區行動，換來美國及北約盟國同意，從阿富汗撤離部隊。北約擔憂，塔利班迅速推翻西方支持的阿富汗政府，未來恐怕也將無視與西方諦結的承諾。

儘管如此，北約外長聲明並未有明確的軍事承諾字眼。此前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）曾提考慮「軍事打擊恐怖組織」，不過，史托騰柏格20日則在接受德媒訪問時表示，會透過外交手段及可能的制裁，令塔利班能遵守其「排恐」的承諾。