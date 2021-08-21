美駐中大使懸缺近一年後　拜登提名「資深外交官」勃恩斯出任

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）美國白宮20日宣布，總統拜登計劃提名已退休的資深職業外交官勃恩斯（Nicholas Burns）出任美國駐中大使，報導分析，這項提名意謂拜登欲在不斷惡化的中美關係裏，透過派任爭議性低、嫺熟國際外交互動的職業外交官做為信使以緩和緊張。

65歲的勃恩斯除了是退休的美國職業外交官，在2005至2008年間也出任美國務次卿。提名後下一關，就是要取得參議院同意任命。

過去十年來，美國駐中大使一直是由美國政治人物出任，而非專業外交人員。同一時間，美中關係不斷惡化，尤其在貿易、科技、新冠疫情、台灣問題、中國在南海的軍事擴張議題上歧異甚高，甚至到互相叫囂。去年10月美國駐中大使布蘭斯坦德（Terry Brantad）在美總統大選前一個月離任，返美前也批評中國在新冠疫情之初處理不當，當時還引發諸多揣測，之後該職就一直懸缺未補迄今。

若參議院同意任命，勃恩斯還將面臨一個新的考驗，就是美撤軍阿富汗後的塔利班亂局已引發印太區域盟友對於拜登政府的質疑。外界仍在觀察拜登政府目前是否有餘力維繫印太區域和平穩定，以及對抗中國在各方面的挑戰進逼。

勃恩斯表示願意也期待重返外交工作，若獲參院同意，將會聚焦美中的戰略競爭關係，以及克服美中緊張關係的挑戰。

中央社分析，國會共和黨人近來也強力阻撓拜登重要職位與駐外大使任命案的推進，包括爭議性低的提名，勃恩斯在外交圈雖備受敬重，但這項提名案要獲參議院通過，恐怕有得等。報導也描述勃恩斯的中國立場，包括今年一月拜登就任之初，勃恩斯就在推特上呼籲，美國與歐盟應在貿易、人權、5G、民主及香港與台灣未來等議題上，有一致對抗中國的立場。