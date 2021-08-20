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塔利班握處決名單 募資助待宰羔羊逃離阿富汗

該專案目前已募得超過626萬美元。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/20 20:43
塔利班政權手握處決名單，募款專案幫助待宰羔羊逃出生天。( 圖 / 翻攝自GoFundMe )

塔利班政權手握處決名單，募款專案幫助待宰羔羊逃出生天。( 圖 / 翻攝自GoFundMe )

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）血腥政權塔利班重掌阿富汗，許多人權運動者、記者等塔利班的針對目標性命堪憂，一項募款專案在平台上發起，為兩架前往喀布爾的救援飛機籌措燃料費，救援超過300名恐遭殺害的阿富汗人逃出生天。

專案於18日群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）發起，身在紐約馬卡斯（Tommy Marcus）與喀布爾（Kabul）當地的人道援助團體、退伍軍人等合作，試圖拯救被塔利班列為處決目標的阿富汗人。

募款專頁表示，塔利班有一份處決名單，包括人權律師、女權與LGBTQ的倡議者、記者、與政府往來之人、藝術家、翻譯等，他們與其眷屬若不盡快逃離，或許不到一個月內就會被趕盡殺絕。據悉，塔利班正挨家挨戶搜查上述人士，若被捕獲將當場處決。

專頁指出，一趟救援需花費55萬美元（約新台幣1542萬），只要金額足夠，就會繼續增班。此外，在當地人士幫助以及美軍駐軍增加情形下，喀布爾機場的安全得到改善，他們已安排好周全的登機流程確保被營救人士的安全。

該項募資於18日發起，截自截稿已經有35699位民眾積極響應，捐款從1美元到2萬美元不等，在一天之內就募得500萬美元，現已募得超過626萬美元（約新台幣1億7553萬元）。
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