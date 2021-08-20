台灣教父級名導李行辭世　享耆壽91歲

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台灣教父級名導李行昨（19）日辭世，享耆壽91歲。

知名導演李行（本名李子達）終生奉獻於電影事業，推動台灣電影發展貢獻卓著，對於李行導演的辭世，文化部長李永得表達深切的哀思與敬意，並將呈請總統明令褒揚。

李行導演1930年生於上海，從1959年拍攝第一部台語片《王哥柳哥遊台灣》風靡全台之後，開啟近70年的導演生涯，其他作品包含《秋決》、《汪洋中的一條船》、《小城故事》等，不論是生活勵志、健康寫實、瓊瑤小說愛情故事、文化與倫理等主題的各類電影，皆引領台灣電影潮流，一生足以堪稱為台灣的電影史。

同時，李行導演也不遺餘力推動電影交流、電影修復及保存，1989年「中華民國電影導演協會」成立，李行導演獲推選為首屆理事長，隔年再任金馬國際影展執行委員會主席，並於1993年擔任金馬執委會主席期間，促成中國影人正式組團參加金馬獎，讓金馬獎在華語電影更具指標地位。

身為金馬獎正式成立執委會後的首任主席，金馬影展於臉書發文引述李行金句，「我對電影是無私的，我做電影不是為我自己，是要把電影做好，是為了整體的電影的成功，不是為了個人在電影裡面的成功。」

​金馬影展表示，在台灣電影史上，李行導演堪稱「教父級」人物。有多達七部執導作品囊括金馬獎最佳影片，個人也得過三次最佳導演和一座終身成就獎。跟他合作而得獎的影帝影后包括秦漢、林鳳嬌、歐威、葛香亭、崔福生。叱吒國際的導演侯孝賢早年曾是他的編劇和副導，多才多藝的張艾嘉更因演出他的《碧雲天》拿到第一座金馬。​

​金馬影展透露，雖然很早就得過金馬獎，但李行勸年輕導演不必太在意得不得獎，只要禁得起磨鍊，就會有成器的一天。他一直把恩師唐紹華導演的話奉為圭臬：「要把電影當成是一場馬拉松！李行導演用他的一生，有始有終地跑完了全程。」​