催打高端！「第二度加開疫苗預約」　指揮中心：8/29前再納5萬人接種

高端COVID-19疫苗18日加開20至35歲民眾預約，但因預約施打的人數仍少於疫苗數量，指揮中心研擬29日前再次開放預約。（圖／食藥署）... 高端COVID-19疫苗18日加開20至35歲民眾預約，但因預約施打的人數仍少於疫苗數量，指揮中心研擬29日前再次開放預約。（圖／食藥署）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）高端COVID-19疫苗18日加開20至35歲民眾預約，今（20）日中午12時結單，18萬393人完成預約，但因預約施打高端的人數仍少於疫苗數量，指揮中心研擬29日前再次開放預約。

國產高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗已超過61萬劑完成檢驗封緘，並於「COVID-19公費疫苗預約平台」開放第6輪開放接種， 由於全台僅有41.9萬人完成預約，指揮中心18日宣布增加開放20歲至35歲民眾預約，同樣於8月23日至29日施打。

指揮中心發言人莊人祥下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，據指揮中心統計，高端疫苗預約接種總數共59萬9613 人，包含原開放的36歲以上民眾及增開的20至35歲對象。

莊人祥說，16日起新一波登記意願中，新增5萬名勾選高端疫苗者，但因未能趕在13日收單前填寫，所以不具備第6輪高端疫苗預約資格。但在18日加開預約對象後，13日收單前選擇高端疫苗民眾已全數納入預約對象，但高端疫苗預約接種總數仍僅有59萬9613人，依舊少於可供施打的疫苗數，加上可能還有多批高端疫苗將完成檢驗封緘放行，指揮中心考量再次加開高端疫苗預約。

莊人祥說，第二度加開預約高端疫苗對象將從16日後新增的5萬名勾選高端疫苗民眾中選出，但加開預約人數須視未來檢驗封緘進度決定，現階段無法對外說明第二度加開預約對象人數。