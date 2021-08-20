深澳漁村媽媽教你 好吃的小卷在家就能輕鬆做

新北市東北角海域位處黑潮及中國沿岸流兩大洋流的交會處， 漁產資源豐富，夏季正值小卷、白帶魚、剝皮魚、 竹筴魚及鯖魚等魚類的盛產期， 跟著深澳漁村媽媽做在地的漁村小卷料理， 防疫在家也要吃的健康又美味， 透過漁民或在地店家推出的海鮮宅配服務， 免出門即能選購優質水產品，讓你在家享美味也能顧好健康。

小卷為劍尖槍鎖管的幼體， 夏季隨著洋流洄游至新北市東北角海域索餌，漁民在夜間， 利用燈光誘集捕撈具趨光性的小卷， 滿載新鮮小卷的漁船進入深澳漁港卸貨， 多由批發商及在地的店家收購，漁村媽媽淑卿姐表示， 在地漁民及店家多販售自家捕撈的魚獲，品質好且價格實惠， 介紹一道澎湃版小卷白帶魚米粉湯： 先取白帶魚塊下鍋煎至金黃色後，撈起備用， 另取蒜苗爆香後加入清水，待水滾後加入芋頭及米粉煮軟， 再以少許鹽巴調味後，依序放入剝皮魚塊、白蝦、白帶魚塊及小卷煮 熟，最後撒上芹菜末跟油蔥酥就可以上桌了， 也可依個人喜好加入飛魚卵丸、花枝丸等海鮮丸子， 用豐盛營養的一鍋滿足全家人的胃。小卷含有豐富的蛋白質、 礦物質及EPA、DHA等不飽和脂肪酸， 是高營養低熱量的健康食材，防疫期間， 在家料理想要吃的健康又美味，海鮮料理是您最佳選擇。

新北市政府漁業處表示， 今年漁港周邊店家及漁市因受疫情影響遊客驟減，為此市府與漁民們共同響應防疫零接觸海鮮宅配服務， 以專業的眼光精選東北角及北海岸新鮮優質的水產品，直接幫您宅配 到府，免去出門、採買接觸人群的機會，歡迎民眾使用電商通路或透 過在地店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質的水產品外，還能以實 際行動支持在地漁民。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供