深澳漁村媽媽教你 好吃的小卷在家就能輕鬆做

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
新北市東北角海域位處黑潮及中國沿岸流兩大洋流的交會處，漁產資源豐富，夏季正值小卷、白帶魚、剝皮魚、竹筴魚及鯖魚等魚類的盛產期，跟著深澳漁村媽媽做在地的漁村小卷料理，防疫在家也要吃的健康又美味，透過漁民或在地店家推出的海鮮宅配服務，免出門即能選購優質水產品，讓你在家享美味也能顧好健康。
小卷為劍尖槍鎖管的幼體，夏季隨著洋流洄游至新北市東北角海域索餌，漁民在夜間，利用燈光誘集捕撈具趨光性的小卷，滿載新鮮小卷的漁船進入深澳漁港卸貨，多由批發商及在地的店家收購，漁村媽媽淑卿姐表示，在地漁民及店家多販售自家捕撈的魚獲，品質好且價格實惠，介紹一道澎湃版小卷白帶魚米粉湯：先取白帶魚塊下鍋煎至金黃色後，撈起備用，另取蒜苗爆香後加入清水，待水滾後加入芋頭及米粉煮軟，再以少許鹽巴調味後，依序放入剝皮魚塊、白蝦、白帶魚塊及小卷煮熟，最後撒上芹菜末跟油蔥酥就可以上桌了，也可依個人喜好加入飛魚卵丸、花枝丸等海鮮丸子，用豐盛營養的一鍋滿足全家人的胃。小卷含有豐富的蛋白質、礦物質及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材，防疫期間，在家料理想要吃的健康又美味，海鮮料理是您最佳選擇。
新北市政府漁業處表示，今年漁港周邊店家及漁市因受疫情影響遊客驟減，為此市府與漁民們共同響應防疫零接觸海鮮宅配服務，以專業的眼光精選東北角及北海岸新鮮優質的水產品，直接幫您宅配到府，免去出門、採買接觸人群的機會，歡迎民眾使用電商通路或透過在地店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質的水產品外，還能以實際行動支持在地漁民。
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供