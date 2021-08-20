新北市110學年度校長會議 感謝持續「為愛防疫」

新北市教育局今(20)日為落實防疫政策改變以往校 長會議模式，邀請各級學校透過視訊會議線上交流。同時， 更首度邀請境内23所大專校院校長參與，共計363校共同倡議新 北大教育計畫，培育新北多元創意人才。 另邀請臺灣大學教學發展中心主任詹魁元副教務長分享打造教育未來 的人才及國際觀，校長們齊心線上增能為教育開創新局。

侯友宜市長表示， 透過本次會議感謝校長及行政團隊在疫情險峻期間付出， 教師協助停課不停學關心孩子健康與學習、校護支援醫院和衛生所、 學校提供疫苗接種站服務，堅守岡位守護孩子。 教育局已訂定開學第一週訂為「開學暖身週」，因學生許久未到校， 老師將進行學習診斷、補救及銜接教學，並落實學習扶助， 而活動及會議則優先以雲端線上模式召開。另外，更挹注9,500 萬給學校採購所需防疫物資， 在兼顧安全健康及學習權益讓開學後實體校園生活順利上線， 感謝守護新北協助防疫的每位教育夥伴，期許持續「為愛防疫」。

此外，教育局首邀大專校院共同出席校長會議，共同朝著教學資源共 享、未來人才培育、在地區域鏈結三大方向努力， 推動新北大教育計畫。新北市以跨階段、跨領域、整合性教育合作， 積極推動具前瞻性、開創性教育合作方案， 打造新北大教育城及各區域在地特色。

而新北市各級學校與大專院校已有多項合作， 如與臺北大學合辦國小雙語教師教學進修學分班及與北大高中合作社 會責任實踐計畫，辦理三峽在地文化之茶葉及藍染研習活動； 宏國德霖科技大學等科大培育鄰近技高學生專業技能、 英語雙核心能力，辦理新北市職場英語體驗營，首創連結職場、 產業及學校資源模式。建立此基礎上， 新北持續推動與大專院校長遠合作模式，未來將定期召開聯繫會議、 建置共創合作平臺，為新北大教育努力。

因防疫考量，除全體校長與大專院校線上參與會議， 現場則邀請臺北大學李承嘉校長、宏國德霖科大羅清水校長、 樟樹實中陳浩然校長、林口高中高栢鈴校長、 安溪國中池旭臺校長及新莊國小張信務校長等校長代表共同簽署合作 意向書，並在市長見證下共同倡議以學生為主體、 打破教育階段別之「新北大教育計畫」。 期待各校在教育文化領域邁向「攜手教育Education、 迎向未來Future、開創無限Infinity∞」里程碑， 打造成為培養未來人才新北大教育城。

教育局將於111年度啟動「高級中等學校在地就學大聯盟」4年中 程計畫，投入總經費2億7,200萬元， 希望透過高國中小資源整合與共享， 因應未來教育潮流發展特色課程，在雙語國際、資訊科學、 法政商管、產學合作、專題實作及技能專精等主題精進， 加深對學校辦學認同。此外，也鼓勵學校與大學進行跨國、跨校、 跨學制合作，吸引更多學子在地就學。

照片由新北市教育局提供