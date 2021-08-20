富邦金控2021年上半年稅後淨利875.96億元 每股盈餘8.28元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2021年上 半年自結之財務數字及營運狀況。受惠富邦人壽獲利較去年同期增長 180.5%，富邦產險、富邦證券等子公司獲利亦均提升，202 1年上半年富邦金控稅後淨利達875.96億元，較去年同期成長 134.9%，每股盈餘(EPS)為8.28元， 穩居金控業每股盈餘龍頭！

截至2021年6月底，富邦金控總資產達9兆9,905億元， 較去年同期成長12.8%，淨值達8,419億元， 較去年同期成長41.3%，普通股每股淨值達75.01元， 總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高！受惠於獲利成長帶 動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1. 86%，股東權益報酬率(ROE)達21.83%。

富邦金控並已於本月10日公布7月份自結稅後淨利185.88億 元，累計今年前7月稅後淨利1,061.84億元，每股盈餘為1 0.1元，穩居金控獲利王，金控總資產更首度突破10兆元大關。

富邦金控於3月30日取得日盛金控過半股權，並於4月起將日盛金 及其子公司之損益依持股比例納入富邦金獲利，截至6月底累計金額 6.1億元。截至7月底，富邦金控已取得55.97%日盛金股權 ，待雙方董事會、臨時股東會通過及主管機關核准，規劃於2022 年第一季完成金控合併；並待董事會通過及主管機關核准，規劃於2 022年底前完成富邦證券及日盛證券、 台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。富邦金控並將進行50 0億元現金增資，包含300億元普通股及200億元特別股，已於 8月2日經主管機關核准，預計10月底完成募集。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控今年上半年淨值、 普通股每股淨值及總資產皆寫下歷史新高， 每股盈餘續居金控業第一。在本月份公布的《財星( Fortune)》雜誌2021年全球500大企業( Fortune Global 500)排行榜，富邦金控排名持續提升至388名， 且為台灣唯一四度入榜之金控公司，躋升世界級標竿企業成績斐然！ 富邦金控各子公司營運動能良好，富邦人壽2021年上半年稅後淨 利655.63億元，較去年同期大幅增加180.5%， 貢獻金控獲利達77.7%，初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二。 台北富邦銀行信用卡有效卡數及簽帳金額市佔率提升， 每有效卡月簽帳金額維持前五大發卡行第一； 新加坡分行獲核准財管業務，持續拓建大中華財富管理平台。 富邦產險簽單總保費市佔率25.2%，連續40年位居市場第一。 富邦證券經紀收入年成長85.9%，經紀市佔率達6.02%， 居市場前三大。

蔡明興指出，除了維持優異的營運績效， 富邦金控致力推動永續經營，訂定2025年永續願景藍圖及長期目 標，擘劃全新ESG四大策略：低碳、數位、激勵與影響。 透過永續金融投資、放款、商品與專業服務，建立低碳營運模式， 協助客戶永續轉型；並提供創新服務與體驗，滿足客戶多元投資、 理財與保險需求，提供最佳金融服務。 富邦金控並於今年六月發布台灣金融業第一本氣候變遷相關財務揭露 報告書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)，以及發布首次導入SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標之CSR報告書，再創業界標竿典範。面對COVID-19疫 情衝擊，富邦金控更展現當責精神與影響力，創企業界之先成立「 企業篩檢站」，以保障同仁健康並提升營業場所安全。截至七月底， 富邦產險提供防疫保單約226萬件，達32億保費規模， 其中富邦人壽協銷逾149萬件。

回顧富邦金控2021年上半年推動永續願景工程之成果，在「 低碳」方面，承作綠色金融餘額達2.25兆元， 綠債市場承銷參與率達25%，提供氣候相關保險商品與服務達33 .7億元，營運減碳達9.7%，並訂定針對高碳排產業之投融資准 入及撤資標準。在「數位」方面，客戶滿意度達82.8%， 人壽電子保單與電子化條款保單成長率3.5%、 銀行數位平台實動戶數成長率10.3%、 產險電子保單與電子車險強制證成長率3%、 證券電子交易實動戶數佔比83.8%， 富邦金控期盼於永續發展扮演領頭羊的角色， 攜手價值鏈朝向低碳經濟及綠色金融邁進。

因應整體經濟環境及國人投資需求提升， 富邦人壽持續熱銷投資型及利變年金商品，帶動2021年上半年初 年度保費(FYP)較去年同期提升4.9%，達644億元； 續年度保費為1,688億元，總保費收入(TP)為2,332億 元，初年度等價保費(FYPE)則為148億元，初年度、 續年度及初年度等價保費皆排名業界第二。其中，外幣保單於FYP 佔比大幅提升至47.3%， 且由於資本市場強勁帶動整體市場投資型保單成長，投資型保單於F YP佔比亦大幅提升達44.5%。雖有COVID-19疫情影響 ，銀保通路貢獻FYP佔比仍較去年同期成長，達62.8%。FY PE銷售貢獻以自有通路為主，業務員及北富銀通路佔比提升， 合計達68.1%。

富邦人壽2021年6月底總投資資產達4兆6,091億元， 較去年同期成長10.6%。 受惠於資本利得表現優異及避險成本改善，富邦人壽2021年上半 年避險前後投資報酬率均優於去年同期，截至6月底避險後投資報酬 率達5.97%，較去年同期增加177bps。 富邦人壽第二季現金部位下降， 主要反映國外債券及國內股票佔比提升， 新增配置投資級公司債以增加經常性收益， 後續將視市場變化調整資產配置。截至6月底， 富邦人壽整體負債成本與投資報酬率相比之正利差較去年同期擴大， 且因產品銷售組合改變，損益兩平點優於去年同期表現， 與避險後經常性收益率相比具正利差。

富邦人壽2021年6月底淨值達5,762億元，創歷史新高。 金融資產未實現餘額持續上升，反映在靈活投資策略下， 股債金融資產評價上揚，帶動淨值提升。此外， 富邦人壽子公司富邦現代人壽於6月完成現金增資， 富邦人壽持股比例達77%。

台北富邦銀行2021年上半年稅後淨利93.87億元， 持續擴大資產規模，利息淨收益較去年同期成長5.9%。 由於企業及個人放款穩定成長，截至6月底台北富邦銀行授信餘額較 去年同期成長9.5%。整體企業授信餘額較去年同期成長3.2% ，主要來自台幣授信餘額成長所帶動， 其中中小企業授信餘額較去年同期成長21.3%， 佔企業授信比重提升至49.3%。房屋貸款餘額較去年同期成長1 1.4%，動能穩定提升，個人無擔授信餘額較去年同期成長12. 7%。

台北富邦銀行截至6月底台外幣存款增加，台幣活存比64.9%、 外幣活存比51.5%，較去年同期顯著提升，台幣存放比提升至8 9.8%。2021年第二季北富銀存放利差1.28%，淨利差1 .07%較上季增加1bp。截至6月底逾放比0.20%， 備抵呆帳覆蓋率634.28%。北富銀2021年上半年信用卡有 效卡數成長率及簽帳金額成長率均優於市場，帶動市佔率提升， 增進獲客商機，信用卡毛手續費收入年成長20.1%。

台北富邦銀行數位平台客戶達210萬戶，年成長24%， 交易量年成長44%，Line官方帳號好友數達570萬，年成長 29%，積極推動數位升級，提供客戶最佳數位體驗， 數位通路滿意度普遍達90%以上。

富邦產險2021年上半年稅後淨利42.91億元， 較去年同期增加64.6%，直接簽單保費達264億元， 較去年同期成長10.3%，其中個人保險成長17.8%， 優於市場表現。因費用面控制得宜，2021年上半年自留綜合率較 去年同期減1.5%，且資本利得表現優異， 投資報酬率較去年同期增加435bps。

富邦證券2021年上半年稅後淨利36.88億元， 較去年同期大幅增加135.9%，致力發展財富管理， 複委託業務規模成長，市佔率提升至10.92%， 興櫃交易市佔率則維持市場第二。

富邦銀行(香港) 2021年上半年稅後淨利港幣1.99億元，較去年同期成長67 8.1%，主要受惠於香港疫情舒緩，帶動營收上升及提存減少。 截至6月底企業貸款穩健成長帶動放款餘額成長7.6%，存款成長 3.8%，由於香港銀行同業拆息下降， 帶動存款利率改善使淨利差上升。截至6月底逾放比0.92%， 資產品質持續優化。

富邦華一銀行2021年上半年存、貸款同步成長， 結合集團資源持續深耕兩岸台商客戶，資產規模較去年同期成長9. 1%。6月底完成人民幣10億元增資，預期將挹注新的成長動能， 增資後北富銀、富邦金持股比例分別為58%、42%。2021年 上半年稅後淨利人民幣2.19億元， 受惠於存放款結構優化及資金成本控管，淨利差年增45bps； 資產品質控管得宜，逾放比優於去年同期表現。

富邦金控及各子公司2021年上半年重要財務數字詳如下表：

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 65,563 2.46% 24.72% 5,548,224 台北富邦銀行 9,387 0.58% 8.63% 3,397,475 富邦銀行香港-註1 719 0.35% 2.72% 406,903 富邦華一銀行-註1 951 0.36% 6.36% 537,628 富邦產險 4,291 6.89% 21.10% 128,711 富邦證券 3,688 5.08% 21.46% 158,243 富邦金控 87,596 1.86% 21.83% 9,990,458

單位：新台幣百萬元

註1：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。

註2：日盛金於2021年3月30日成為富邦金控子公司， 已依規定將日盛金及其子公司之資產負債自2021年第一季起編入 富邦金控合併報表，並於4月起將日盛金及其子公司之損益依持股比 例納入富邦金獲利，截至6月底累計金額6.1億元。