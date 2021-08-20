臺灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為3.77% 上市股票總市值達50.14兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年8月20日發行量加權股價指數收盤為16,341.94點，較上週(110年8月13日)的16,982.11點下跌640.17點，跌幅約為3.77%，台灣50指數收盤為12,855.21點，較上週的13,383.23點下跌528.02點，跌幅約為3.95%，寶島股價指數收盤為18,623.19點，較上週的19,339.12點下跌715.93點，跌幅約為3.70%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲1.14%為最大，跌幅以鋼鐵類指數下跌8.36%為最大，未含金融類指數下跌595.93點，跌幅約為4.01%，未含電子類指數下跌634.29點，跌幅約為3.29%，未含金融電子類指數下跌650.90點，跌幅約為3.87%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆8,495.07億元，全體上市股票成交金額為1兆7,780.48億元，股票成交量週轉率為3.36%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,606.98億元，占全體上市股票交易金額31.53%

第二名，航運類5,528.53億元，占全體上市股票交易金額31.09%

第三名，電子零組件類1,277.20億元，占全體上市股票交易金額7.18%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類16.46%

第二名，光電類7.85%

第三名，鋼鐵類6.59%

累計今年年初開盤迄今共153個交易日，集中市場總成交金額為66兆6,777.37億元，市場日平均成交金額為4,358.02億元，股票成交量週轉率為149.04%，股票日平均成交量週轉率為0.97%。

2021年8月20日全體上市公司市場總值為新台幣50兆1,386.08億元，較上週(2021年8月13日)市值52兆916.22億元減少1兆9,530.14億元，減幅約為3.75﹪。