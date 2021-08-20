SKECHERS x ONE PIECE航海王聯名款強勢回歸

1997年連載至今的動漫「航海王」，是無數航海迷的童年回憶，「我要成為海～賊～王！」是主角魯夫最常說的一句台詞，每次聽都令人熱血沸騰，美國知名運動品牌SKECHERS攜手航海王，繼2019年以「頂上戰爭」為設計概念，聯手推出八款限量D’LITES3.0老爹鞋，造成海迷的搶購風潮，許多角色售罄仍有許多海迷詢問，SKECHERS決定以實際行動回應海迷的心聲與渴望，於2021年再度與航海王合作，於八月中推出全新聯名商品，準備再度引爆海迷們的熱血小宇宙！

有別於2019年聯名時皆為老爹鞋型，今年SKECHERS大膽創新，跨系列以各款暢銷鞋款為原型鞋，一口氣推出魯夫、索隆、香吉士、佛朗基、布魯克、娜美、羅賓、喬巴以及騙人布等九款全新聯名，並以漁人島篇章為設計概念，細膩呈現各人物的特色與精神，除了鞋款也推出航海王聯名服飾，供海迷們成套收藏，此次宣傳將以「海賊狂潮 航向由我」“BE MY CREW” 「成為我的船員」為主題，強力召喚廣大的航海迷，穿上SKECHERS航海王聯名款，成為草帽海賊團的一員，與夥伴們搭上千陽號一起航向偉大航道！

D’LITES 4.0魯夫限定款-熱血沸騰的放閃攻勢

SKECHERS這次聯名的宣傳，首波主打為航海王的靈魂人物魯夫，並以2021品牌全新閃電老爹鞋D’LITES 4.0 為原型鞋，設計師以魯夫的服裝、草帽色彩為構想，運用紅、黃、藍作為異材質拼接鞋面，鞋後跟處以魯夫的代表色紅色為設計概念，並印上魯夫胸前的X傷疤，展現魯夫強烈的個人特色。鞋舌則以魯夫所屬的「草帽海賊團」旗幟點綴，呈現出魯夫的熱血與無限潛能，黑色鞋墊上印上SKECHERS與ONE PIECE聯名LOGO，最特別的是購買魯夫鞋款都會額外贈送一副隱藏版造型繩索鞋帶唷，想要穿出海賊風格的層次感，主角魯夫的鞋款絕對是必收！

魯夫款服飾推出防潑水潮流風衣外套，及口袋上衣兩款，根據魯夫的特色及造型，設計不同象徵性圖案，並搭配都市戶外休閒風格的服裝概念，胸前的魔鬼氈裁片上特殊的鉚釘設計，可利用草帽海賊團旗幟，及其成員剪影的可拆卸式配件，自由於胸前與手臂變換位置，增添穿搭的趣味性，裁片下方以魯夫X傷疤為點綴，增添人物的辨識度與強烈特色。

STAMINA V2索隆限定款 -帶你潮出宇宙新高度

三刀流索隆系列，鞋款以STAMINA V2為原型鞋，設計師運用索隆的綠色服裝、髮色為構想，不同色塊的綠在鞋面上自在揮灑，紫紅色腰帶則恰如其分的融入異材質的拼接鞋面上，並將三刀流的劍鞘圖騰及色彩，分別錯落在鞋舌、鞋後跟，及快穿拉環上。前腳鞋內側可見索隆四道傷疤的小巧思，鞋舌則以「獨眼三刀流」海賊旗幟點綴，呈現出索隆的男子氣概與無所畏懼！

索隆款服飾推出防潑水潮流風衣外套，及口袋上衣兩款，以索隆的綠色服裝為底色，左胸前亮綠色魔鬼氈裁片上特殊的鉚釘設計，可利用草帽海賊團旗幟，及其成員剪影的可拆卸式配件，自由於胸前與後背鉚釘處變換位置，增添穿搭的趣味性，裁片下方以索隆三刀流劍銷圖騰為點綴，增添索隆的辨識度與強烈特色，索隆全系列無論鞋款及服飾色彩搭配，皆頗具前衛性及潮流感，被品牌視為情侶們的秘密武器，期望以黑馬之姿，吸引全台海迷的眼球，包款收藏！

MONSTER佛朗基限定款-改造自我，綻放太陽般的自信光芒

佛朗基系列因他是一名改造人，全身上下充滿各種機械裝置和武器，千陽號即是佛朗基製造的夢想之船，設計師以佛朗基的土耳其藍髮色、機械手臂為構想，結合改照人身上的機械裝置「佛朗基戰鬥37號」元素，打造出充滿科技感的繽紛拼接鞋面。鞋側上的黑色縫線是改造人的印記，充滿海島風情的花襯衫則錯落在鞋領口處，鞋舌除了有「BF-37海賊旗幟」點綴，並以皮面裁片打造印有FRANKY的導彈裝飾，鞋後跟更是立體的呈現出「佛朗基戰鬥37號」的紅色圓球狀肩膀。

風衣外套則以佛朗基改造人的造型為整體顏色搭配，左胸前的黃色魔鬼氈裁片上特殊的鉚釘設計，可利用佛朗基的海賊旗幟，及草帽海賊團成員剪影的可拆卸式配件，自由於胸前與手臂變換位置，增添穿搭的趣味性，裁片下方以布魯克手臂上的星星符號為點綴，增添人物的辨識度與強烈特色．極具強烈記憶度的佛朗基系列，適合喜愛追求流行與獨特性的海迷們包套收藏。

V’LITES布魯克限定款 -穿出低調的街頭潮流氣勢

草帽海賊團的音樂家，也是超人系「黃泉果實」能力者，他的外表是一具爆炸頭骷髏，同時是一名劍擊高手，設計師以布魯克黑爆炸頭、黑西裝作為帆布鞋面，骷髏身形錯落在白色鞋帶及後腳跟處，鞋領口一路延伸至鞋頭則是他的招牌黃色領巾，而兩側的綠色鞋帶孔及鞋頭上的白色線譜，則是布魯克專屬的鯊魚造型吉他，低調展現音樂家的底韻與氣質。鞋舌上「布魯克的骷髏」海賊旗幟，搭配鞋帶上金色皇冠裝飾，點綴出「靈魂之王」氣度與精神。

風衣外套以布魯克衣著為整體顏色搭配，左胸前的綠色魔鬼氈裁片上特殊的鉚釘設計，可利用草帽海賊團旗幟，及其成員剪影的可拆卸式配件，自由於胸前與手臂變換位置，增添穿搭的趣味性，裁片下方以布魯克的皇冠為點綴，增添人物的辨識度與強烈特色，以經典黑色一以貫之的布魯克系列，低調而充滿街頭感的設計，期望能吸引年輕人的喜愛與收藏．

D’LITES4.0香吉士限定款- 打造氣勢感十足的穿搭風潮

香吉士款以品牌熱賣款老爹鞋D’LITES 4.0 為原型鞋，設計師運用香吉士的黃色襯衫、髮色，以及黑色領帶為異材質鞋面拼接構想，鞋舌及鞋面閃電圖騰上，有著佈滿刀叉的白色網布，搭配下方微漸層色彩暈染，勾勒出一道神秘的海賊氣勢。鞋舌則以「香吉士的廚師帽與刀叉」海賊旗幟」點綴，鞋後跟處使用香吉士的標誌性西裝為設計構想，並別緻的以立體銅釦來展現香吉士的紳士個性，黃色鞋墊印上SKECHERS與ONE PIECE聯名LOGO，讓你踏出的每一步，都能徹底釋放海賊氣勢與態度！

GLOBAL JOGGER騙人布限定款 - 細節滿滿玩出個性趣味

草帽海賊團的狙擊手，雖然沒有惡魔果實能力，但以自身的努力，得到團員的肯定，鞋帶裁片中間印有 "USOPP" (日文騙人) ，以破題的方式揭開角色的神秘面紗，設計師以騙人布的大地色系風格吊帶褲、漁夫帽、護腕，及背包配色為異材質鞋面拼接構想，運用米白、黃、咖啡、橘、海軍藍拼湊出風格獨具的夏日繽紛感，鞋舌除了有「草帽海賊團」旗幟點綴，背面鞋舌頂端更增加絨毛內襯，呈現騙人布標誌性的黑色爆炸頭，鞋領口兩旁更加入他專屬的狙擊手耳機，展現其趣味風格，黃色鞋墊印上SKECHERS與ONE PIECE聯名LOGO，讓你踏出的每一步，都能徹底釋放海賊的氣勢與態度！

羅賓V’LITES女生限定款–仙氣逼人的時尚風格

羅賓是草帽海賊團隊的考古學家，也是海賊團裡唯一一位女性的果實能力者，設計師取用羅賓的著裝做發想，運用粉紅色的帆布鞋面與後跟的花朵圖案展現她的流蘇長裙，鞋頭使用海軍藍皮革拉鍊背心一路延伸至鞋舌，黑色秀髮整片覆蓋於鞋舌內側延伸至邊緣。鞋舌上的「骷髏頭海賊旗幟」更是帶著羅賓標誌性的牛仔帽，並以宛如開花般長出手的圖案來表現她的「花花果實」能力，鞋後以花瓣裝飾，展現其迷人魅力，綠色鞋墊印上SKECHERS與ONE PIECE聯名LOGO，讓你踏出的每一步，都能徹底釋放海賊的氣勢與態度！

娜美V’LITES女生限定款 -日雜感的少女清新風格

娜美是草帽海賊團的航海士，她是位懂得製圖、精通氣象和航海的小偷，夢想是完成世界地圖，設計師將娜美左臂的風車和橘子刺青，以立體電繡方式呈現在右腳的白色帆布鞋面上，金黃色長髮如陽光般灑落在鞋領口兩側、鞋眼孔及鞋舌邊緣，鞋舌上娜美專屬的海賊旗幟，展現其俏皮可愛的個性，鞋後跟以娜美的比基尼圖案裝飾，黃色鞋墊印上SKECHERS與ONE PIECE聯名LOGO，讓你踏出的每一步，都能徹底釋放海賊的氣勢與態度！

航海王兒童限定款-魯夫、喬巴、索隆聯手萌翻全宇宙

除了細節滿滿的大人款式，SKECHERS此次更鎖定親子市場，推出一系列航海王限定童鞋及服飾，以D’LITES為原型鞋，推出魯夫與喬巴兩款童鞋，將兩位角色的特色巧妙置入設計中，最特別的是「草帽海賊團」及喬巴馴鹿蹄足的鞋扣裝飾，別具巧思。不僅鞋款超可愛，這次特別為海迷們獻上，票選為最希望品牌能推出的喬巴款，一系列萌到爆的外套及風衣，勢必會讓大人們荷包失守。

航海王全新聯名款於8/16於全通路正式開賣，全系列皆為限量商品，想要收藏全系列的海賊王粉絲們，可要好好把握這波限量上市的機會！