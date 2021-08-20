唐氏症基金會SHARE YOUR LOVE !　邀您攜手送愛助弱勢

中秋節前夕，唐氏症基金會為籌募各項服務自籌經費，除了努力衝破大環境的不景氣，不間斷的動員購買中秋禮盒外，更不遺餘力地呼籲社會大眾支持「SHARE YOUR LOVE中秋送愛禮盒募集活動」。即日起至9月13日止，只要民眾認捐一份中秋禮盒，將由基金會送至全台唐氏症、心智障礙者、特教學校之身心障礙學生及近貧與弱勢家庭手中，讓這些家庭也可以溫馨歡度中秋佳節。

唐氏症基金會董事長林正俠表示：「每逢這些重要時節來臨時，基金會都希望能為這些弱勢家庭也盡一份心力，讓節日不僅只是單單享用美食，還能讓這些家庭感受到更多精神上的鼓勵和支持。長期以來，基金會本著「善的循環」意念，儘管上半年因整體大環境不景氣及疫情衝擊，仍堅持信念讓送愛活動可以持續推廣下去，也呼籲社會大眾及企業團體一同正視這些需要被幫助的族群。

在台灣，許多經濟弱勢家庭過日子已經不容易，過節對他們而言，反而是觸景傷情與遙不可及的夢想。當您正計畫和家人或親朋好友歡度佳節時，如果可以，請在選購禮盒的同時，多訂一份愛的秋節禮盒，分享給需要的家庭。」

林正俠進一步表示：「基金會舉辦送愛活動已持續八年不間斷，累計至今送出超過5萬5千份禮盒，希望今年目標可以達到一萬盒。目前證券櫃檯買賣中心拋磚引玉已率先認購557盒，期盼今年能有更多的公益夥伴加入送愛的行列，一起幫助更多弱勢朋友。

社會大眾每認捐一份中秋禮盒，就等於為唐寶寶與弱勢族群同時投入雙倍的能量，在『愛不囉嗦』庇護工場裡，有許多勤奮工作的天使克服先天障礙，努力揉麵團、摺紙盒、包裝餅乾所製作出的禮盒，藉由大眾發揮善心的認捐與購買，將會送到全台灣有需要的弱勢家庭手中。」

唐氏症基金會邀請社會大眾支持「SHARE YOUR LOVE中秋送愛禮盒募集活動」，義買禮盒將由基金會送至全台唐氏症、心智障礙者、特教學校之身心障礙學生及近貧與弱勢家庭手中，讓他們與家人共享幸福團圓滋味，讓愛雙倍轉動。

送愛禮盒除在基金會官網https://reurl.cc/7x34d可訂購外，亦可在愛不囉嗦庇護工場、YAHOO超級商城、蝦皮商城、Pinkoi等線上購物平台訂購，或撥打中秋送愛專線：02-2278-9321。