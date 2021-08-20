和逸、慕軒飯店暑假連休攻略　續住只要千元每晚最低1,333元起　雙人輕鬆樂出遊

把握暑假尾聲，國泰飯店觀光事業旗下和逸、慕軒飯店聯手推出『連休攻略』住房優惠(不含早餐)，8月31日前預訂全台和逸飯店(除COZZI Blu和逸飯店•桃園館外)第一晚房價1,999元起，續住優惠加價1,000元起（最多可連加兩晚），四天三夜平均每晚雙人房僅1,333元起；雙人入住慕軒飯店第一晚2,999元起，連住三晚平均每晚1,666元起，即可體驗精品級的飯店服務。連住三晚的旅客皆可享下午2點退房禮遇，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員房費再打95折，多重回饋一次放送！（專案可入住至2021年9月30日；房價須另加10%服務費及5%稅金)

和逸飯店開啟最合心意的都市探索旅程

秉持親切有溫度的服務而備受旅客肯定的和逸飯店，擁有位處市中心精華區段及交通便利優勢，有著讓人充分舒心放鬆的空間和設施，因此無論是商務出差，或是想感受有如回到家溫暖親切的旅人，和逸飯店都能滿足不同的客群需求！

從最受商務客和自由行旅客推薦、緊鄰台北市區捷運站的和逸飯店·台北民生館/台北忠孝館，一路向南到府城最熱門親子主題飯店和逸飯店·台南西門館，以及俯瞰港都高空美景的和逸飯店·高雄中山館，凡預訂『連休攻略』住房專案，連住三晚，雙人房平均每晚最低1,333元起，是您近期規劃不同旅程的超值選擇。

輕鬆享受慕軒飯店極致的入住款待

坐落台北市中心黃金區位、倚著敦南欒樹林蔭大道的「慕軒飯店」，以低調奢華和優雅聞名，更是連續三年「台北米其林指南推薦飯店」。預訂『連休攻略』住房專案，四天三夜雙人旅行，平均每房每晚僅1,666元起。充分享受都市間難得的靜謐悠閒，無論是登象山一覽台北都會景致或步行到大安森林公園享受戶外野餐，恣意放鬆一番。