專家：拜登內外受迫打破戰略模糊 美國務院重申「一中」避台海危機

美國總統拜登20日為重振台灣對美國的信心，打破美國一貫戰略模糊，表示台灣受侵犯美方一定有所回應。（圖／美聯社） 美國總統拜登20日為重振台灣對美國的信心，打破美國一貫戰略模糊，表示台灣受侵犯美方一定有所回應。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合報導）美國總統拜登今（20）日明確表示，台灣若受侵犯美國一定有所回應，軍事專家王臻明指出，拜登因阿富汗問題內外交逼而打破美國一貫戰略模糊的政策，為台美關係重大轉折，該說法無關美國國務院堅稱的「一中政策」。

王臻明在臉書發文說明，美國此次阿富汗撤軍引發盟國信任危機，中國更宣稱台灣終將被美國遺棄。拜登（Joe Biden）明確以美國總統的身份公開表示，有人入侵北約盟國、日本、南韓、台灣時，美國一定會作出回應，打破美國一貫戰略模糊政策。

王臻明稱之為「四十年來，美台關係最重大的轉折之一」。也點出是此發言為美國內外交逼之下，拜登政府被迫進行危機處理，以維持西太平洋對中國的圍堵線，史無前例的將台灣與北約盟國、日本、南韓相提並論。

王臻明也指出戰略模糊與一中政策的性質不同，因此拜登之言並不改變美國國務院堅稱的一中政策，二者須分開來看。

所謂戰略模糊，是指美國對是否一定會出兵協防台灣，不作出明確的表態。美國之所以採取該立場是因為過去擔心國民黨政府反攻大陸，現在擔心民進黨政府不顧一切推動法理獨立，將美國捲入戰爭。而所謂的「一中政策」，是政治上只承認北京政府代表中國，而將台灣視為是一個自治政府。

王臻明表示，如果美國要改變「一個中國」政策，那就只有兩種情況，一是美國不承認北京政府，而承認台北政府代表中國，但這在今日的國際政治環境中不太可能，今日的台北政府也不想代表中國，那另一個就是兩個中國（或一中一台），等於間接鼓勵台灣法理獨立。

王臻明說明，所以美國如果改變「一個中國」政策，那就會變成支持台灣宣布法理獨立，再加上改變「戰略模糊」政策，明確承諾將會出兵協防台灣，那等於美國表示，台灣宣布獨立沒有關係，美國無論如何會協防台灣，「此舉無疑將立刻釀成下一波台海危機。」

王臻明認為，拜登如果不是失言，那他的目的就很明顯，是想利用改變「戰略模糊」來化解目前西太平洋盟國，特別是台灣對美國的不信任，並且渡過這場阿富汗撤軍危機。而國務院高階官員出來重申「一個中國」政策並沒有改變，是要避免拜登這樣作，釀成台海危機。