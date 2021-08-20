【阿富汗亂局】對外稱不會秋後算帳 塔利班逐戶揪出「通敵者」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）閃電推翻阿富汗政府的武裝民兵組織塔利班（神學士），在國際質疑的目光中，一再強調既往不究，然而一份聯合國報告卻顯示，塔利班正挨家挨戶逮人，展開報復。

綜合BBC與美聯社報導，為聯合國提供情資的挪威全球分析中心（Norwegian Center for Global Analyses），在一份機密文件中指出，塔利班份子正在民宅逐一清查「黑名單」，包括曾為北約（NATO）與前政府合作的阿富汗人。

塔利班釋出的訊息相當清楚，「不出來，你家人就沒命了」，而大批遭「通緝」者恐怕會面臨處決的命運。

根據北約，過去五天來各國已自喀布爾機場撤走18,000人，約有6,000名翻譯人員與其家人仍在苦等。與此同時，撤離行動卻屢遭阻礙，塔利班守在機場外，阻絕了人民唯一的逃生之路。在一片逃難潮中，槍聲、喊聲不絕於耳，美軍也動用催淚瓦斯驅趕民眾，情況之混亂，透過媒體傳送到了全世界。

影片顯示，一名女子不得已，在萬頭鑽動的機場牆外將幼女塞給上頭的美軍士兵，盼能為其掙一條活路。另一名女子表示，她一到機場就被帶著鞭子的塔利班份子盤查，質疑其身邊為何沒有男性陪同，甚至對著空氣亂開槍掃射，驚恐場景有如地獄。

就算持有合法文件的阿富汗人，也因過於混亂與危險而不得其門而入，況且部分塔利班人士根本看不懂文件，要進入機場簡直是難如登天。美國雖表示每日可載走5,000至9,000人，但卻只有少數人能成功「突破」，得以撤離。眼看8月31日撤軍底限即將到來，數萬人仍難逃出生天。

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塔利班份子在喀布爾街頭巡邏（圖／AP）



阿富汗平民等待撤離（圖／AP）