北台灣淡北道路25年了仍被卡關　民代質疑是誰在背後阻撓

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）爭議超過20年的淡北道路環評案，終於在去（2020）年通過，新北市政府預計今年動工，並已呈報中央申請補助，但行政院核定補助尚未核定，交通部長王國財指出，因北投在地里長、民代、學者專家反對，雙北要透過溝通平台達成共識，但引起民代不滿，認為有人在背後蓄意卡關。

聯合報報導，洪孟楷今（20）日邀集王國材、公路總局、新北市府及地方議員、里長等人出席在捷運紅樹林站的淡北道路辦理情形說明會。

會中王國材說明，淡北道路計畫範圍跨足雙北，因為台北端有意見反對，交通部會扮演協助的角色，請雙北市府溝通，公共建設讓兩邊都支持是兩全其美。

但王國財此話也引起地方民代跟市府不滿，報導引述新北市副市長陳純敬說法，淡北道路有紓解台二線交通的功能，也是經過法定程序通過的建設，不可因為某個人、某機關的反對就遭否定，新北市長侯友宜的態度是低調去行政院、交通部等部會爭取支持，卻「受盡羞辱」，但市府還是有底線，對淡北道路是「勢在必行」。

立委洪孟楷說，因為幾個里長反對淡北道路就無法通過審核？這實在讓人無法接受，如果是因為政治意識形態，才無法取得同意，還是要交通部來定奪，國家建設不能因為少數人的抗議就擱置、裹足不前。如果是行政院罔顧專業評估判斷，想要延宕進度，全國人民都看在眼裡，是誰在阻撓國家重大交通建設發展，民眾心裡也有一把尺。

新北市議員蔡錦賢表示，淡北道路無法順利建設，北海岸如果出車禍，若因為塞車延誤救援，最終苦的還是民眾；市議員鄭戴麗香說，淡北道路就差臨門一腳，人人都希望有安全道路，地方卻像乞丐在要經費。

淡水區長巫宗仁表示，統計淡水一年觀光人數高達600萬人次，淡北道路絕對是必要建設，且爭取補助的30億元經費，就有9億元是要改善淡北道路北市端的交通。

說明會最後沒有任何結論，現場交通部官員還脫口而出「又不是交通部在卡」。王國材表示，溝通過程中不會因為反對或是支持多寡就決定結果，爭取建設不容易，也不希望看到施工中看到掛布條抗議的狀況，8月底雙北會透過溝通平台開會，預料一個月內會有結論，若最後雙北達成協議，也會以最快速度呈報給行政院審核。