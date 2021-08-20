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兩頭燒! 阿富汗問題未解 美副總統急飛新加坡、越南尋求抗中

賀錦麗將於8月22日抵達新加坡，並將於24日訪問越南。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/20 14:26
美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今（20）日啟程出訪東南亞。（圖 / 路透社)

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今（20）日啟程出訪東南亞。（圖 / 路透社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國副總統賀錦麗今（20）日啟程前往新加坡與越南，除了展現美國「續留」印太區域的決意，也為美國對抗中國日益強大的全球影響力尋求更多國際支持。

阿富汗撤軍引發盟國信任危機主要對手中國也趁機嘲諷，美國總統拜登為此多次發表談話並重申對以色列、台灣、南韓等盟友的承諾不變。此值封口浪尖，副總統賀錦麗（Kamala Harris）出訪東南亞更被國內部分媒體批為是「最壞的時機」。

路透社引述白宮高階官員指出，賀錦麗（Kamala Harris）本次出訪意在拉攏東南亞盟國以遏止中國擴張全球影響力。因此會談重點將放在捍衛南海的國際法規，強化美國在印太區域的領導力，擴展在此區域的安全合作，以及展現續留印太地區的意志。

在安撫盟邦展現對印太地區長期承諾不動搖，尋求抗衡中國的同時，賀錦麗也將持續處理阿富汗相關問題。

「這一直是副總統在內整個團隊的最主要焦點和優先要務…同時，東南亞和印太地區相當重要，也是確實如此。這是她前往訪問的原因，」 這位高階官員說道。

賀錦麗將於8月22日抵達新加坡，與新國總統哈莉瑪（Halimah Yacob）、總理李顯龍會面，並在此時訪問新加坡的美軍戰艦上發表演說。她還將與政府和民間代表會面，討論供應鏈等議題。

24日訪問越南河內，賀錦麗將與該國主席阮春福（Nguyen Xuan Phuc）和總理范明正（Pham Minh Chinh）等領袖會面，並率領美國代表團設立疾病管制暨預防中心（CDC）的地區辦公室。本次出行東南亞是賀錦麗上任後第二次出訪國外。
賀錦麗
印太地區
新加坡
越南
抗衡中國

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