數位醫療時代來臨　「3D正顎手術」恢復期短　有效解決顏面和胃脹氣等困擾

蘇竣揚醫師（左）表示，手術團隊、麻醉科團隊，以及3D醫療列印的工程師，打造一個最完整的醫療服務。 （彰基提供） 蘇竣揚醫師（左）表示，手術團隊、麻醉科團隊，以及3D醫療列印的工程師，打造一個最完整的醫療服務。 （彰基提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）傳統的「正顎手術」在術後都需要進行上下顎間固定至少1-2個月的時間，還可能併發血腫，傷口感染，神經受損等問題，口腔顎面醫師表示，但現成的3D正顎手術不僅精準、安全，且恢復期短，因此呼籲有嚴重咬合不正，甚至影響咀嚼功能及顏面外觀的患者，應前往專業醫療院所檢查及進一步的治療。

國人常見需要「正顎手術」的患者大致為戽斗、臉型歪斜及笑齦；需要進行正顎手術的患者，因嚴重咬合不正影響食物咀嚼不易，同時容易造成消化不良、胃脹氣及營養吸收不好，直接影響生理健康，當嚴重咬合不正，也容易在外觀上造成臉型不美觀，常會承受異樣眼光或是被霸凌，進而影響心理。

而「正顎手術」是一種可以改善顏面的前後、中線、比例的關係，讓咬合更好，臉型更好看的手術方式，在過去大多以雙側「垂直骨切開術」為主，其方式最大缺點是患者在術後，都需要進行上下顎間固定至少1-2個月的時間。

若術後如果有嘔吐、呼吸道阻塞的風險大增，住院時為了急救病人，床邊都必須放一把鋼絲剪以防萬一，住院的天數也需要拉長，且只能全流質進食1-2個月，造成體力很大的耗損。另外，因為不能清潔口腔，常是患者不敢進行「正顎手術」的夢靨。

但隨著醫療科技的進步，近幾年來仍有許多突破，「正顎手術」在術前經由3D正顎模擬軟體，能仔細檢查顎骨異常和提供未來臉型改變趨勢，術中有精良的手術工具和即時影像輔助讓手術安全、精準，術後也能更快恢復、回到正常的生活、獲得更好的滿意度。

彰基口腔顎面外科主任暨醫療3D列印中心副主任蘇竣揚醫師表示，彰基於2019年成立醫療3D列印中心，引進目前台灣唯一衛生署核可的「3D正顎手術」模擬軟體；讓所有的流程都能在院內完成，縮短委外的時間浪費。

同時為與與世界接軌，彰基分別在三個地方有所進步，第一、3D正顎手術模擬軟體。第二、手術方式的改變及手術工具。第三、「複合手術室」於術中即時檢查輔助。

針對手術模擬方面，也是由手術醫師親自操作，對於實際手術相當有幫助，也有助於跟矯正科醫師充分溝通後訂下治療計劃，對患者而言，可以看到開刀後臉型改變的趨勢，方便醫師解釋也更可以增加患者的滿意度，另外，在手術前，可以預覽重要神經血管的位置，讓手術更加安全。

而且院內還備有一間特別的手術室，稱為「複合手術室」，特色是設置「多軸式機械臂」（又稱「上帝手臂」）合併「滑軌式電腦斷層掃瞄儀」，此掃瞄儀具有智能化的操作介面，對於病人能夠量身訂作不同的掃描參數，藉此獲得高品質的影像及較低的輻射劑量，在開刀中提供即時的影像，幫助執刀醫師作出準確的判斷，讓患者在術中不移動檢查者的情況下，即可進行掃描。

蘇竣揚呼籲有嚴重咬合不正，甚至影響到咀嚼功能及顏面外觀的患者，接受彰基完整諮詢、檢查及進一步的治療，能夠早日恢復健康、展現全新的人生。