德國工商總會駐外分會快速調查：台灣多數德商面臨供應鏈瓶頸 預計2022年情況會改善

(台灣英文新聞/財經組 綜合報導)德國工商總會各駐外分會（AHKs）於2021年7月22日至8月9日間針對全球92個國家中的140個分會進行了一項供應鏈瓶頸的快速調查。德國經濟辦事處表示，針對台灣的調查結果顯示，德商正苦於初級商品及中間產品的短缺及價格上漲。

德國經濟辦事處表示，250家在台德商中，有41間公司參與此項調查，有75.6%的德商表示目前正漸漸受到影響，而14.6%的德商則已受影響長達數月。只有9.8%的德商表示沒有面臨供應鏈困境。當被問及哪些材料短缺時，鋼鐵（53.3%）排名第一，其次是鋁（26.7%）和合成材料（20.0%）。此外，其他商品與中間產品也出現嚴重短缺（36.7%）。

德商認為需求增加和產能不足（71.0%）是供應短缺和價格上漲的主要原因，運輸過程中產生的問題（67.7%）與生產減少或中斷（38.7%）也被認為是阻礙因素。至於運輸方面的挑戰，德商認為貨櫃的短缺（85.7%）以及船舶載貨量不足（71.4%）是當前商業運作的兩大障礙。

此外，調查顯示，供應鏈瓶頸嚴重影響在台德商營運，許多公司受苦於高昂的採購價（73.3%）以及漫長的等待時間（60.0%），並有超過三分之一（40.0%）的德商表示面臨訂單履行問題，只有3.3%的德商表示沒有受到影響。

多數德商（80.0%）預計2022年情況會有所改善。10%的德商較為樂觀，預測接下來三至六個月內會有正向的發展。即使許多德商目前面臨供應鏈問題，但台灣財政部最新數據顯示，德國與台灣之間的貿易關係在2021年前七個月中仍蓬勃發展。兩國的雙邊貿易額已達115億美金，與去年同期相比成長27.7%。為積極改善供應鏈困境與維持雙邊貿易關係正向發展，德國經濟辦事處目前正與幾家德國物流公司進行密切交流。