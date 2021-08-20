憂清算先自我審查？ 蘋果產品刻字中國「敏感詞」擴及台灣香港

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）為了讓消費者有機會於購買的商品上增添個人特色，或是對欲送禮的對象表達心意，蘋果有替iPad等部分產品提供雷射鐫刻的服務，然而，這並不代表你想刻什麼都可以，有時候，除了一般認知上無法接受的有版權符號和性別、種族歧視字彙外，就連政治敏感用字也不行。

加拿大多倫多大學致力於研究人權與科技關係的公民實驗室(Citizen Lab)調查蘋果的鐫刻禁止清單後發現，蘋果在全球6個區域約有1100個不得鐫刻於產品上的字彙，其中大部分是帶有性暗示或種族歧視意味的用詞，不過這個表在中國的範圍更大，且標準更加不明。

事實上，光是中國就有1045個詞彙被禁，舉凡與中國政治人物、政治系統有關，到提及異議份子與獨立新聞機構，甚至是與宗教、自由、民主概念沾上邊的字彙，在蘋果的系統上輸入後都會無法送出，公民實驗室實際測試了「8964」的字樣，即被要求重新提交可行的字句，相較之下，美國、加拿大與日本等國的禁止字彙介於170個至260個之間，差距顯而易見。

不只如此，這些中國的「禁刻表」還會影響到香港與台灣，像是如果在台灣要鐫刻資深共產黨員、中國歷史人物，甚至是毛澤東的名字，都會被系統擋下，這從香港約有542個禁止字樣、台灣約397個禁止字樣的名單，也可以看出兩地的禁止用字比其他國家多出不少，很有可能就是受到中國禁止表「外溢」的影響。

公民實驗室表示，蘋果在香港的禁止表已經超出蘋果應盡之法律義務，同時蘋果也無權在台灣適用部分禁止字彙，加上「誤禁」的情況時有所聞，這代表蘋果可能是直接照抄某些中國公司的禁止表單，而非如蘋果所宣稱，是經人工精細審核後的結果。

實驗室進一步指出，這也顯示出一個令人擔憂的趨勢，那就是這些跨國公司在維繫普世人權價值與純粹追求商業利益之間，陷於不知該追求何者的矛盾情境中。