拜登表態台海和平、安全是美國持久利益　台灣外交部：持續提升自衛能力

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）阿富汗政府垮台，中國官媒荒謬類比台灣如阿富汗，藉此諷刺美國不可靠。美國總統拜登18日接受媒體專訪強調兩者根本「無法比較」，也說台海和平與安全是美國持久利益，對印太區域整體的安全穩定十分重要，台灣外交部20日也對拜登明確表態表示感謝。

美國總統拜登18日接受美國廣播公司（ABC）新聞網專訪，被問到台灣是否會如中國官媒所言成明日阿富汗，他表示兩者問題本質不同，也會信守對夥伴的承諾。

被問到中國譏諷台灣人民「不能靠美國」時，拜登回應，中國不這麼說才奇怪，但阿富汗和台灣、南韓及北大西洋公約組織（NATO）有本質上的差異。美國與這些實體達成協議的基礎，是當地有個團結政府，試圖阻止「壞人對他們做出壞事」。

他強調，美國一向信守承諾，包括對（北約創立條約）第5條做出神聖承諾，若任何人侵略或對北約盟友採取行動，美方會做出回應，「對日本、南韓和台灣也一樣，這根本（與阿富汗）無法比較。」

此外，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在例行記者會上指出，美國持續支持以符合台灣人民意願與最佳利益的方式，和平解決兩岸議題，而台海和平與安全是美國持久利益，對印太區域整體的安全穩定十分重要，不受阿富汗或其他情勢影響。

外交部20日上午回應，感謝拜登總統及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾，而台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值，且對於國際社會的安全與繁榮，台灣扮演不可或缺的角色。未來將持續提升自我防衛能力，捍衛台灣人民得來不易的民主與自由，並與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。