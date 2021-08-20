瞭解樹木內部的秘密 有助推廣臺灣樹木身體語言教育

樹木的內心世界。(照片由林業試驗所提供) 樹木的內心世界。(照片由林業試驗所提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院農業委員會林業試驗所結合肉眼巨觀觀察、顯微鏡微觀檢視、及時間序列，如年輪評估模式，解剖探究樹木身體內部世界的形態結構的科學，目前已獲得初步的研究成果，期望在樹木外觀檢查及內部檢測評估對應準則下，未來可做健康及安全評估的判斷。

林試所森林利用組林振榮組長表示，樹木的健康及安全性是大眾重視的議題，目前應用目視樹木評估及非破壞性技術檢測法，評估樹木生長性及結構度，以代表樹木的健康性及安全性，但是，由樹木外觀及檢測結果的科學判讀，與樹木內部的結果是否具有一致性？樹木內部是否存在適應性反應？其實是需要解剖樹體以探究其樹木內部的狀況來加以證明。

林試所說明，例如樹木木材抵抗腐朽菌能力強弱，對判斷樹木是否進行外科傷口處置時，是一項重要的準則，若樹木本身有很強的抵抗適應能力，實施簡易外科處理即可或甚至不需要處理，相反的，如樹木抵抗性很弱時，則需導入較多人為外科處置作為，以幫助樹木恢復健康。

因此，該所研究團隊取樣各種樹種的不同樹體部位，進行內部組織解剖研究，以瞭解、對應樹木損害時其外部及內部的差異及原因，並歸納分析樹幹內部木材各種生長模式及樹體的適應性反應現象，以作為精確判斷樹木健康性、安全性之基礎。

其中包括外觀有腐朽、腫脹、增生材、分叉枝幹、外傷等情形時，進一步解剖樹體內部木材腐朽狀況、物理化學性質、癒合組織、反應材等，以瞭解樹木內外部的關聯性、健康力、結構強度、抗病蟲菌力等。

同時，林試所將透過製作樹體標本教育解說，提供臺灣「樹木身體語言」作為推廣教育，讓社會大眾或學生，瞭解樹木內部的秘密，引發民眾興趣及支持正確保護樹木的處置方式。

△杉木樹木圓盤標本-分叉樹幹內捲樹皮。(照片由林業試驗所提供)

△台灣櫸樹木標本-腐朽枝條與樹幹的連接。(照片由林業試驗所提供)

△紅檜樹木根部標本-結構性根部。(照片由林業試驗所提供)