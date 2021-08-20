不敵疫情！50年歷史台北華國大飯店10/31正式熄燈

擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定於10月31日熄燈。 (圖片取自台北華國大飯店官網) 擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定於10月31日熄燈。 (圖片取自台北華國大飯店官網)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）疫情重挫餐旅業，擁有50年歷史、位於林森北路的台北華國大飯店確定於10月31日熄燈。不過老饕們別擔心，在2023年底士林新飯店開幕之前，將轉型純餐飲，新店址搜尋中。

華國行銷企劃部總監伍允嘉指出，員工不會全數資遣，名單將於8月底公布。另外，位於士林的新飯店將於2023年底開幕，在此之前，華國將轉型純餐飲，台北人熟悉的滋味「帝國烤鴨不會消失」，店點還在尋覓中。

台北華國大飯店在1960年代動土興建，與圓山、國賓並列台北50年以上資歷的老飯店，並於1997年加入全球連鎖的洲際飯店集團，成為當時洲際飯店集團旗下在台灣的第一家飯店，風格走向溫馨的古典歐洲風，雖然之後雙方解除合約，但住房率仍不錯。

台灣人壽在2012年5月以46億元買下台北華國大飯店的建物與土地，之後採售後回租的方式，每年固定收租1.38億元，但新冠疫情爆發後，雖然華國率先於去年底投入防疫旅館，餐飲表現也不錯，但整體業績仍因國際旅客銳減而受到影響。

華國曾向台壽提出免租或降租、緩繳、提高修繕補助等方案，但雙方未達成共識，經法院評估提出紓困減租25％，雙方也同意於2021年10月31日解除租約，台壽也證實未來將對大樓進行都更與改建。