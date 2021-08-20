台灣最多人使用的語言　法國巴黎市政府首開「台語課」

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）法國規模最大的語言學習機構，巴黎市政府的巴黎成人教育中心（Cours d'Adultes de Paris），今年首度推出「台語課」，幕後推手來自台灣的語言學者林季苗，該課程除了規畫聽說能力外，課程內容將有台灣詩、歌、文學、電影等方式，增進學員的理解與交流。

法國里昂大學（Université de Lyon）應用外語學系副教授的林季苗向中央社表示，法國國立東方語言與文化學院（INALCO）推動台語課給了她規畫巴黎市政府成人教育中心的台語課靈感。

林季苗認為，法國人會對台灣感興趣，全因近來媒體大幅報導台灣的新聞，提升了台灣在法國的能見度，不僅形象正面，也成了進步價值的代表，更讓不少法國人產生了興趣，進而想學習台語，這個在台灣除了中文之外，最多人會使用的語言。

巴黎成人教育中心從1820年波旁（Bourbon）王朝復辟成立至今，該中心秉持創新精神，同意開設台語課以回應市場需求。為了豐富台語課，她希望用實用、趣味的方式教台語，並搭配藝術作品，畢竟法國民眾本來就很喜歡台灣電影。

台灣駐法代表處透過臉書專頁「Taïwan en France」分享這項好消息，有網友直呼，「巴黎奧運可以用到台語志工了」、「巴黎對文化的堅持走在世界的前端」。