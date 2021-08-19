【振興方案】藝FUN券將增發行數量 安心旅遊不再人人有獎

各部會配合行政院研議振興加碼方案，文化部19日表示正規劃藝FUN券，發行數量將超越去年，觀光局因補助經費受限，安心旅遊補助不再人人有獎。(... 各部會配合行政院研議振興加碼方案，文化部19日表示正規劃藝FUN券，發行數量將超越去年，觀光局因補助經費受限，安心旅遊補助不再人人有獎。( 圖 / 中央社 )

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）行政院院長蘇貞昌今（19）要求各部會延續去年推出的成效頗豐的各類振興券，文化部表示，將推出600元藝FUN券且發行數量將超越去年，然觀光局受限於補助經費，安心旅遊不再人人有獎。

文化部去年發行12億元的數位藝FUN券，一券600元，共210萬人受惠。另加碼推出紙本藝FUN券給予18歲以下、65歲以上或身心障礙者等智慧型手機弱勢群族，惠及65萬人，兩類券共花費15.3億元。

文化部今年再加碼，藝FUN券方案初步規劃600元一券，紙本、數位形式皆發行，總發行預算及份數將以不低於去年，其餘相關細節，仍在規劃中。文化部期盼能藉此帶動加乘效益，擴大鼓勵民眾共同支持藝文產業。

去年人人有獎的安心旅遊今年沒有繼續加碼反縮水。觀光局表示，受限整體經費無法惠及全民，但將針對整體旅遊業包含住宿、餐旅、觀光遊樂業、旅行社推出振興加碼方案。該局也指出目前經費數目尚未確定，補助形式也在研議中。

新冠疫情重創國民旅遊，業者期望政府提供國旅補助振興觀光業。聯合報引述中台灣觀光產業聯盟理事長黃正聰表示，觀光相關產業受疫情影響最深、恢復最慢，且觀光旅遊補助效益高，可帶動各行各業，因此喊話政府考慮增列安心遊補助。