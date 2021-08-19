台北遠東香格里拉 五星食宿夢幻假期

隨著疫情趨緩，泳池、餐廳陸續開放，位於台北遠東香格里拉36樓有「飯店中的飯店」之稱的豪華閣貴賓廳也重啟迎賓，雙人入住「夢幻假期」住宿專案，每晚只要6,688元起（原價每晚21,500 元，約3折），即可享豪華閣禮遇包含豐盛早餐、下午茶和晚間雞尾酒及小點，即日起至10月31日，特別推出「針」是安心住房優惠，入住時出示疫苗接種卡、疫苗預約成功或有意願接種疫苗手機畫面，即可享85折優惠房價(每晚5,685元起)，再享客房升等、價值三千元飯店禮券等，8月31日前還有「針」是安心餐飲優惠，憑疫苗卡、預約或有意願接種疫苗憑證，於飯店館內各餐廳用餐，即享75折優惠（服務費另計）。享美食、微旅行，正是時候！訂房專線(02) 2376-3266；餐廳訂位(02) 2711-2080。

來場五星又安心的「夢幻假期」 出示疫苗卡享85折

不用遠行也能享五星夢幻假期！台北遠東香格里拉最受歡迎的「夢幻假期」住房專案回來了！現在還特別推出「針」是安心住房優惠，即日起至10月31日，雙人入住豪華客房每晚只要6,688元起，入住時出示新冠肺炎疫苗接種卡、疫苗預約成功或有意願接種疫苗手機畫面憑證，即可享房價85折優惠，每晚5,685元起，還可免費升等至尊榮客房，再享豐盛早餐、下午茶、晚間雞尾酒與精緻小點，另獲贈價值三千元的飯店禮券，可於台北、台南遠東香格里拉住宿、用餐以及Mega 50餐廳使用。台北遠東香格里拉每間客房皆有大型景觀窗，盡攬城市美景，更可使用設備完善的健身房設施、自在暢游於全台北最高的頂樓戶外景觀恆溫泳池，將台北101和群山圍繞的台北日夜壯麗景色收納眼底，現在就準備久違的行李箱及度假心情，來場夢幻假期吧！

安心內用 出示疫苗卡用餐享75折

不僅是住房安心享優惠，自即日起至8月31日，凡持新冠肺炎疫苗接種卡、疫苗預約成功手機畫面或有意願接種疫苗憑證，至台北遠東香格里拉館內各餐廳用餐，即享75折優惠（服務費另計），香宮、大廳茶軒、上海醉月樓、馬可波羅餐廳暨酒廊已正常營業，8月20日ibuki日本料理也將重新開放，遠東Café 自助餐廳及李白居則將視疫情狀況再公佈確認開放時程。儘管開放內用，台北遠東香格里拉持續嚴格執行各項防疫措施，包含進入飯店皆須遵守實聯制。除用餐外，賓客需全程配戴口罩並保持安全社交距離，飯店亦降載客房與餐廳人流，館內設施使用分流管制，以專業消毒劑加強清潔所有客房、餐廳與公共區域，服務人員均配戴口罩及防護面罩，餐廳桌間距離至少1.5公尺並加裝透明隔板強化社交安全距離，讓民眾安心享用美食。