華國中秋 酒香漫月圓

中秋佳節品味賞月，台北華國大飯店今年秋聚端出美酒佳餚【月圓酒香禮盒】($850 /盒)，特以三款香醇好酒醃、淋、浸、泡新鮮肉品，製成包含高粱鹹豬肉、紹興醉雞腿及玫瑰醬鴨翅的冰鎮酒香料理，伴隨酒香，舉筷邀明月，是秋節共餐的一大享受。主廚並研發居家新美食【帝國海陸三餃】($550 /盒)與【海鮮雙醬麵】($380 /盒)禮盒，將帝國會館經典醬料元素包入內餡、烹製麵醬，延續飯店風味，在家也能輕鬆品嘗具儀式感的上乘美味。

華國中秋【月圓酒香禮盒】結合三種酒香美味料理，「高粱鹹豬肉」選擇高品質國產肥瘦相間豬五花，以58度金門高粱酒浸泡並以主廚特製五香調料醃製5日後蒸熟。可直接切片享受鹹香醇厚，亦可拌炒或爐烤，盡享不同風味。「紹興醉雞腿」將雲林土雞腿去骨，先蒸製再冰鎮，浸泡加入黃耆.枸杞.人參.川芎.桂枝等數種中藥材的埔里酒廠玉泉紹興酒48小時，退冰切片即享蘊含多種層次的味蕾饗宴。「玫瑰醬鴨翅」玫瑰酒是傳統潮廣料理中不可缺少的一味，淡淡玫瑰香與酒香，緩緩帶出食材美味。主廚採3.5公斤肥碩櫻桃鴨的鴨翅，將月桂.八角.茴香.草果.荳蔻.丁香.花椒等10種辛香料加入玫瑰酒滷製浸泡2小時，最後以秘製花椒油增添微辣口感，吮指回味欲罷不能。

看好宅經濟趨勢，帝國會館主廚研發居家美味：【帝國海陸三餃禮盒】精選黑毛豬後腿肉，去筋膜、將後腿肉二次細絞、剁後摔打出筋，配上新鮮草蝦仁為基底，與帝國會館的招牌美味食材:干貝XO醬/欖菜/黑蒜，變化出三種私房水餃，由於醬在餡中，口味已拿捏精準，不沾醬即是居家的最佳賞味方式。【海鮮雙醬麵禮盒】以潮廣人氣料理「咕咾肉」及「上湯焗龍蝦」創意發想，使用多種海鮮以粵菜手法烹製成番茄紅、奶油白雙麵醬，食用前可先以蒜末與油爆香，依序倒入醬料及家常麵條拌勻，麵條充分吸附醬汁，料多味美的粵式醬麵即可上桌。

中秋佳節佐餐酒，推薦可搭配華國飯店關係企業「Dear John Coffee」精品咖啡，推出台灣啤酒破天荒，首次與咖啡產業聯名合作咖啡精釀啤酒《水果哈樂黛》，以獨特冷粹新工法讓啤酒同時呈現清爽甘甜與精品烘培咖啡豆獨特的柑橘花果香，清爽無負擔，每組六瓶 (330ml/瓶)，售價$660。亦可選擇精品濾掛咖啡禮盒，從中淺焙、中深焙到深烘焙，享受四種階段，不同風味與尾韻的咖啡香。

長年熱賣的黃金流沙包與黑鑽菇菇包2合1推出【流沙包禮盒】($488 /每盒，4顆黃金+6顆黑鑽)，深獲好評的帝國牛肉麵、酸菜白肉麵冷凍禮盒($580 /每盒2人份) 、華國頂級養生禮盒: 3A極品即食燕盞、祖傳滴雞精、T8東方燕窩、御香杏仁露等亦持續精裝上架，華國面面俱到為您準備傳情伴手禮。