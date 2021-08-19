美媒VOA專訪游錫堃：美國「新一中政策」已經形成

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）台灣立法院長游錫堃日前參加首屆「美日台國會議員戰略論壇」上發言引起廣泛討論和爭議，游錫堃近日接受美國之音專訪時表示，習近平的專制政權也在逐步走下坡，同時美國對台正在採取「新一中政策」，他樂觀認為台美建交有朝一日一定會實現。

針對日前譚慎格專論指台灣的國際地位「未定」仍是華府對台政策的核心，以模糊的「未定」地位爭取時間讓印太國家建立軍事上的優勢，游錫堃在接受美媒VOA訪問時表示，美國考量的重點應該是如何阻止戰爭，以確保東亞和平穩定，而不是台灣可以用流亡海外的形式存在。台海如果爆發生戰事，以台灣海峽為能源運輸命脈的日本將首當其衝遭殃，韓國、菲律賓緊隨其後，美國的利益也將嚴重受損。

「台灣如果真的被中共佔領，美國等於撤退到西海岸了，因為第一島鏈被突破，中國船艦就能自由進出第一島鏈，就可以開到美國的西海岸，所以美國的國家利益將受到最大的衝擊。所以我覺得美國不應該有這樣的想法，這樣想法對日本、韓國、菲律賓很不公平。」

游錫堃為了倡議台美建交，前後到美國、日本以及台灣各大學演講，去年10月，台灣立法院不分黨派合議通過「台美復交」議案。美國聯邦眾議員湯姆·蒂法尼（Tom Tiffany）與斯科特·佩里（Scott Perry）也在今年2月26日提出共同決議案，呼籲美國與台灣恢復邦交，改承認台灣為獨立國家。

游錫堃說，「台美建交」已成為台灣共識，只要美國願意承認，很多民主國家就會跟著走，就會水到渠成；未來他也會以國會議長的角色積極推動國會外交，去年捷克參議院議長韋德齊訪台就是一例。游錫堃並透露，要不是疫情關係，還有更多國家的國會議長欲來訪台灣。

游錫堃說，雖然現在很多國家礙於中國廣大市場而不敢承認台灣，但世事並非一成不變。他援引道家政治哲學「贏縮轉化」來形容國家的無常，表示中共戰狼外交四處樹敵，國際對中共的好感度越來越低，中共專制政體若不改革，勢必續走下坡。另一方面，美國的「一中政策」也已從過去的「一法三公報」變成「五法六保證三公報」，可以說是「新一中政策」了。游錫堃樂觀認為，台美建交有一天一定會實現。