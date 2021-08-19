迎向111年考招新挑戰 新北教務變教練：教出考點，練出好成績

新課綱上路第3年，各級學校全面實施新課綱， 不僅要將課程計畫轉換為實務運作模式，還要面臨新型學測、 考招方案以及疫情影響下可能的授課分流等議題， 瞬息萬變的教學現場再再考驗學校行政團隊的智慧。

教育局表示，為讓教務主任在新學期的課程發展委員會， 有效整合各處室資源，帶領教師規劃各項課程，新北市昨(18)日 舉行高中教務行政培力工作坊， 特別與國教署探究與實作課程北區推動中心合作，辦理教務行政「 新北教務變教練：教出考點，練出好成績」線上工作坊， 聚焦如何整備校內資源引領高三同學迎接111年考招。

本次培力工作坊中，新北市公私立教務主任探討多項面對111年考 招新制的課務及升學議題， 包括如何策略性地輔導並協助校內排名百分比優異的學生能在「 繁星推薦」脫穎而出；校內開設的課程如何搭配大學「申請入學」 所參採的學習歷程檔案資料， 以及考試分發的原始成績與級分換算在測驗統計上該如何正確理解等 ，均成為工作坊熱烈討論的重點議題。

國教署北區探究與實作中心洪逸文執秘表示， 過去大家都覺得因為考試引導教學，所以教學沒辦法改變， 然而大考中心已經宣示要用「卷卡合一」、「混合題型」 等方式來實踐素養的內涵。另外從110國中會考的自然科， 更可以發現探究導向命題比例已高達20%， 所以現場教學已經到了非變不可的階段。 如何藉由考題分析找出未來教學的可能改變， 這就是決勝未來的關鍵之一。

錦和高中校長張純寧表示，各校都在積極準備111學年度大學考招 新變革，當前最重要的是培養學生「學科即戰力」， 過去教育局提供大量的學科素養導向題庫， 讓現場教師能掌握新課綱學科教學方向， 未來半年很期待會有更多教師的學科線上增能教學講座， 減少數位教學的個別落差。

擔任培力講師的中和高中輔導主任陳玉芳認為，111年大學考招在 繁星推薦、申請入學及考試分發等三大升學管道皆有變動， 各校行政團隊除了掌握大方向，更要看見小細節，以前瞻性、 脈絡性的思維來規劃學校的課程，引領升學輔導的工作。

教育局長張明文強調，新北市為讓新課綱順利落實於各校， 已經連續4年辦理全市的高中教務行政培力工作坊，每1年針對課綱 焦點議題、實務經驗做深度對話討論，鎖定學校內部實踐的「 課程領導」及「考招變革」，目的是要提升學校內部課程發展，幫助 新北市學校行政團隊， 在面對新考招的課程安排與升學輔導策略能成為校內師生最強力的後 盾，精進提升教學品質，讓學生適性發展，成就無限可能的未來。

照片來源：新北市教育局提供