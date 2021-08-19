萬里蟹永續利用 捕蟹船主年放200噸萬里蟹

萬里蟹重要漁場位於臺灣富貴角西北方， 在地漁民稱為「西北漁場」， 漁場有從南方北上的暖水與北方南下冷冽沿岸流交會， 漁業資源豐富，而新北專責捕蟹漁民以不破壞底棲環境的籠具漁法， 依照中央管制規定抓大放小，花蟹及三點蟹甲殼寬低於8公分， 石蟳低於6公分者放生不抓，另從8月16日至11月15日止， 抱卵母蟹均給予放生， 依據專責捕蟹的中華漁業漁船協會會長吳兩成表示， 自從管制規定開始，會員放生的萬里蟹總計可高達200噸以上， 對漁民來說是個負擔，但也非常榮耀。

漁業處表示，民國97年由北海岸專責捕蟹的漁船船主成立的中華漁 業漁船協會， 協會任務除了共同調節西北漁場萬里蟹產銷及協助漁產品行銷外， 更重要的是會員之間自主相互監督管理， 在萬里蟹產業永續利用上扮演相當重要的角色。自103年全國開始 實施「沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施」， 管制花蟹及三點蟹甲殼寬低於8公分，石蟳甲殼寬低於6公分不抓， 8月16日至11月15日蟳蟹類重要繁殖期抱卵母蟹亦需放生， 協會內成員互相溝通與協調積極配合， 讓萬里蟹產業及產量能穩定發展，另外也提醒所有的消費者， 體型小、抱卵的，不要買不要吃，讓大家一起為萬里蟹永續加油！

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示， 籠具漁法特色就在不破壞海底地貌結構，佈置蟹籠陷阱， 兼顧誘引及漁獲的功能，不傷害螃蟹本體， 因此要釋放不合管制規定的抱卵母蟹或是小萬里蟹， 能有更大的存活率，以綜合會員經驗來說， 會員們年度可放生總計高達200噸以上萬里蟹，不為賺錢， 只為永續發展；萬里蟹正要進入產季，品質產量價格都相當穩定， 民眾可向當地漁民購買熟蟹宅配到家，輕鬆回溫即可享用， 在疫情期間不失為一個在家品蟹的好方式。

相關資訊請參考：

萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/ index.php

熟蟹宅配：https://wanlicrab.tw/buy- wanlicrab/walnicrab-express

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照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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