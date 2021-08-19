新北200位輔導行政人員增能 用藝術治療紓壓、為學生開學準備

新北市於8月中旬辦理學校輔導行政人員增能研習， 透過40小時為期5天綿密充實的輔導增能課程，超過200位現任 高中職、國中小輔導主任與組長滿載而歸， 除了讓教育夥伴進行藝術治療課程， 更為學生開學返校適應及關懷輔導做足準備。

教育局表示，本次線上輔導增能課程豐富， 包含學校輔導工作生態系統與跨專業合作、中輟與高關懷學生輔導、 生涯發展教育與適性輔導、生命教育、兒少保學生輔導、 學生系統動力、家庭議題及性別議題等多元內容， 讓輔導夥伴為新學期輔導工作暖身。

此外，本次課程因應疫情調防疫期間輔導系統服務， 協助因疫情服務中斷或困難的學生個案重新適應、 拒學生的復學適應、個案學生的介入與家庭協助， 以使親師生身心回歸平穩常態等。

而今年也首次安排藝術治療課程，讓輔導行政人員情緒紓解、 壓力釋放， 希望讓教育現場夥伴在疫情波動下有滿滿動能展開全市學生輔導工作 。身為講師的蘇貞心理師表示，在照顧別人前要先照顧自己， 這次線上研習讓輔導行政人員進行「和諧粉彩」藝術創作， 在創作中讓自己更有能量， 而創作燈塔主題正象徵著教育人員如燈塔般守護著孩子， 格外具有意義。

參加這次研習頭湖國小林雍敏組長表示， 這是一堂身心靈都受到滋養的美好課程， 甚至家中孩子也被吸引前來觀看並加入創行列。保長國小輔導主任謝 子慧也表示，結合藝術創作表達個人使命宣言，讓自己能堅定信心用 心投入開學後的工作。

大豐國小許維倫主任上完5天課程後進行回饋， 她表示這是回任輔導處以來最棒的研習。課程中體認「溝通」 在工作上的重要，每一個實例都深深打動心坎，擔任10多年行政工 作深有同感，謝謝教育局邀請專業教授與講師分享， 並引導思考與實作。中山國中林庭羽組長表示， 透過研習不僅學習專業知識與經驗，更了解輔導工作系統運作， 感謝前輩無私傳承分享，對將來導工作更有信心與依靠。

教育局長張明文表示，新北市設有四區輔諮中心提供高關懷個案、 心理衛教需求，促進親子關係需求的諮詢服務。 而專業可信賴的輔導行政人員是促進專輔教師、 心理師及社工師輔導系統合作的關鍵， 期待透過本次增能課程激發輔導夥伴使命感， 提供最專業的輔導量能，讓每一個孩子都能悅納身心走向希望人生。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供