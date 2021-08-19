中華電信結盟緯創資通、緯謙科技打造5G企業專網智慧工廠

中華電信本次宣布攜手緯創資通、緯謙科技三方合作， 於新竹科學園區緯創工廠導入5G企業專網建立智慧工廠， 同時利用AR智慧眼鏡服務，透過AR遠距協作應用， 協助企業把關製程與生產效能。 中華電信行動通信分公司總經理簡志誠表示， 中華電信5G應用深獲業界與企業客戶的好評及認可， 在各產業上中下游扮演重要角色。此次， 中華電信透過廣結盟與緯謙科技合作，借助緯謙科技在5G、雲端、 製造應用的系統整合服務專業， 提供緯創利用5G企業專網導入智慧工廠應用， 即是代表中華電信5G再次獲得企業客戶肯定的最佳實例。

在新竹科學園區緯創集團建立的智慧工廠中， 透過中華電信5G企業專網，結合AR眼鏡及AR平台， 讓產線中的操作者，釋放雙手、專注前方視野， 無縫銜接操作者與遠距多方專家，利用5G高速率和低延遲的特性， 即時支援產線現場各種難題。細膩的AR臨場視角， 輕鬆解決以往令人頭痛的大型機台裝機調整、參數調校， 並適用於檢視細小零組件的精密操作。 在全球極需導入遠距協作方案的疫情衝擊下，快速提升產能、 帶動產業升級。

此外，緯創將利用企業專網應用於智慧工廠多項重點項目， 例如運用在AGV無人搬運車、AMR自主移動機器人、 AI瑕疵檢測、AI人因工程、AIoT產線智慧調參、 MR混合實境等技術。並透過5G低延遲特性，結合產線自動化、 人工智慧與雲端運算能力， 協助工廠端降低製程不良率及改善生產效能，一併提升設備稼動率、 製程平衡率等重要指標效益。如今，企業在競爭激烈的環境下， 生產配置更須具備高度的彈性， 透過5G企業專網更可確保智慧工廠迅速調整產線配置， 提高產能與作業效率。

中華電信透過建置5G基地台和邊緣運算設備(MEC)， 在緯創透過數位轉型所奠定的基礎上， 連結緯謙在雲端及智慧製造應用優勢，進行O- RAN端對端方案整合驗證與導入，聯手打造5G智慧應用。 中華電信持續發展5G創新應用，積極投入包括5G專網、 智慧製造、AR企業應用等，未來三方也將密切合作， 開發出更多完整的智慧工廠解決方案，為企業帶來更多的轉型機會。