疫情造成弱勢重創 慈善宮廟疫路相伴 八里五福宮今年3度加碼捐民生物資

新冠疫情重創勞動市場，主計處公布6月失業率4. 8%，創逾10年新高，許多弱勢家庭失去工作機會， 致生活愈加艱困。新北市八里五福宮繼3月、 7月捐贈大批民生物資給新北市好日子愛心大平台， 19日第3度加碼捐贈千箱生活食物及白米3,000斤、 兒童口罩3萬個，市值65萬元，以幫助生活陷困的弱勢家庭。 位於八里區渡船頭的五福宮，創建於1986年， 係從北港武德宮的五路財神爺廟分靈而來， 是民眾祈求平安和財富的新興宮廟，平日香火鼎盛，每年農曆3、 7、10月辦理法會，分別為武財神聖誕、 中元普渡及財神安座紀念日， 法會後各項贊普物資則捐贈給新北市實物銀行和社福團體， 以幫助弱勢家戶。

五福宮主任委員也是市議員鄭戴麗香表示， 今年3月間廟方才捐贈救護車和一批民生物資，5月中旬起， 國內疫情嚴峻，看到許多弱勢家戶生活和經濟受到重創， 武財神竟託夢給她，指示要加倍提供物資，以幫民眾度過難關， 因此全省掃貨，在7月9日捐贈800箱民生物資， 這次藉由中元普渡法會，加碼捐贈千箱生活食物及白米等， 她個人再捐出3萬個兒童口罩幫助防疫。

社會局長張錦麗和八里區長陳炳仲、 立委洪孟楷等人到場參加捐贈儀式， 張錦麗並代表侯友宜市長頒贈感謝牌。張錦麗表示， 八里五福宮長期關注弱勢、熱心公益， 今年就已經三次挹注大量的民生物資，這些包含沙拉油、醬油、 麵條、白米、調理包、罐頭、麥片等，都是生活必需品， 將分送區公所和各社福中心，以適時提供受疫情影響的弱勢家庭。

新北市好日子愛心大平台自108年6月開辦至今， 結合社會各界團體、宮廟、企業及善心人士的力量及資源， 截至目前為止，獲得各界捐贈物資市值及款項合計達29億2, 906萬4,550元，有超過995萬人次受益。