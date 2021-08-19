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APEC部長會議 台灣和各國將攜手維護亞太區域糧食安全

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/19 16:23
照片來源：農委會提供

照片來源：農委會提供

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 由紐西蘭主辦的亞太經濟合作(APEC)第6屆糧食安全部長會議今(19)日以視訊方式登場，聚焦討論「新冠肺炎疫情下APEC經濟體之糧食安全數位化及創新政策」及「2030年糧食安全路徑圖之相關計畫活動」，農委會主委陳吉仲會後各國部長共同發表APEC「糧食安全部長聲明」。

全球持續受到新冠肺炎疫情的影響，糧食安全議題更加受到重視。陳主委在糧食安全部長會議上分享台灣透過定期蒐整、盤點重要農產品與生產資材的供應情形與安全庫存，建立糧食安全數位資訊平台，持續滾動評估未來1年的供需情勢，必要時採取緊急進口、釋出庫存等調節手段，以確保國內糧食穩定供應。

陳吉仲呼籲APEC經濟體分享糧食產銷相關資訊，同時透過促進貿易與共同合作，降低糧食供應不足風險，以維護APEC區域糧食安全。

農委會表示，APEC會員為確保區域糧食安全，擬定2030年糧食安全路徑圖，期盼各經濟體針對「數位化與創新」、「生產性」、「包容性」、「永續性」及「公私部門合作」等五大關鍵領域加強合作。

對此，陳吉仲在會中表示，台灣將全力支持與實踐2030年糧食安全路徑圖，並特別強調降低糧食損失與浪費與因應氣候變遷的重要性。台灣身為APEC降低糧食損失與浪費的主導經濟體 (leading economy)，在會中呼籲各國共同推動能力建構研討會與活動，以及採取必要措施，期於2030年前達到糧食浪費減半的聯合國永續發展目標。

此外，陳吉仲也指出農業部門包含森林、土壤與海洋等具備高額度的固碳能力，可協助中和其他產業碳排，是邁向淨零排放及負碳轉型的重要貢獻者。

農委會表示，這次會議通過「糧食安全部長聲明」，呼籲APEC各經濟體針對中小企業、小農及農漁業部門採取適當支持措施，以利經濟復甦，並強調APEC將持續與聯合國、世界貿易組織等其他國際組織合作，共同參與國際重要糧食安全議題，同時承諾依據2030年糧食安全路徑圖，共同落實推動各項重要工作，確保亞太區域人民享有充分、安全、營養、可取得且負擔得起的糧食。

APEC部長會議 台灣和各國將攜手維護亞太區域糧食安全

照片由農委會提供
農委會
亞太經濟合作會議
糧食安全部長會議

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